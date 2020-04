Por WhatsApp está circulando un audio de más de dos minutos sobre la inmovilización social obligatoria ante la propagación del nuevo coronavirus en el Perú. En él, una mujer asegura que “Vizcarra va a hablar el viernes 3″, y afirma que “a partir del viernes 5 va a haber inmovilización total”.

“Van a salir los militares, los tanques, no van a permitir que la gente salga ni siquiera a la tienda, a la panadería, al mercado. Entonces, nos ha confiado de todas maneras a nosotros y nos ha dicho que tomemos precauciones y que podemos comprar en estos días todo lo que sea necesario, por lo menos hasta el 12 de abril. Porque dice que Vizcarra no lo ha querido decir ahora para no desperar a la gente, para no alarmarla. (...) Entonces, nos ha dicho que lo comuniquemos a nuestros familiares más cercanos, que sí es una fuente bastante confiable. Y, en parte, también porque el Ministerio del Interior, o de Defensa, está pidiendo reservistas, entonces como que tienen un poco que ver (sic)", se escucha decir a la mujer en el audio.

Ante estas declaraciones, el Presidente de la República, Martín Vizcarra, a través de conferencia de prensa, aseguró que lo que se indica en este audio es falso. “Eso es imposible, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo se alimenta la gente, cómo se atienden? Todas las medidas que hemos dado tienen racionalidad para que sean efectivas”, señaló el mandatario.

En la misma línea, el encargado de prensa del Ministerio del Interior, Mauricio Vargas, reiteró que el audio es falso y genera alarma innecesaria. “El Ministerio del Interior no ha emitido ningún comunicado oficial”, relató, haciendo énfasis en que los ciudadanos sólo se guíen de los comunicados oficiales.

Sin embargo, durante la última conferencia de prensa, Martín Vizcarra anunció las nuevas medidas que se adoptarán durante el estado de emergencia. Una de ellas es la circulación de hombres y mujeres en determinados días de la semana.

“Los hombres podrán salir los lunes, miércoles y viernes. Mientras tanto, las mujeres circularán los martes, jueves y sábados", declaró, indicando que los días domingos nadie podrá circular. Recalcó que esta medida no aplica para los trabajadores.