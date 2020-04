La pandemia en España

Deyci Salcedo Arenaza

Unas semanas antes de que se decretara el estado de emergencia en España, viajaba en metro hacia Barcelona centro. En una de las paradas, sube un joven alto y delgado con los auriculares puestos y un objeto poco usual: una mascarilla. Gana el espacio vacío a mi costado. Mientras se sentaba, una mujer de contextura media, pelo corto y castaño, de unos 50 años, delineó una sonrisa que denotaba sospecha. Ese joven es posible que se haya sensibilizado con todo lo que acontecía en China mucho antes que todos los que estábamos viajando en el mismo vagón.

Pasaban los días y los noticieros habían puesto su atención en China, donde el coronavirus tenía miles de contagios y causaba cientos de muertes. En tanto, en España los casos de infectados empezaban a aumentar, aunque no era un número considerable. Aquellos días de relativa calma hacían pensar que la situación se podía manejar. Sin embargo, en los días siguientes las cifras se multiplicaron, los números se dispararon como si estuvieran en una maratón y caían las primeras víctimas mortales. Eso obligó al gobierno a dar un importante paso: declarar a España en estado de emergencia a partir del 14 de marzo.

De un día para otro, nadie podía salir de casa salvo para ir a comprar alimentos. Esto desencadenó la desesperación de la gente, que llegaba a los supermercados dispuestos a arrasar con todo lo que podían, incluso hasta lo que no acostumbraban a comer. Era un por si acaso. Los carritos de compra iban llenos. Las colas para pagar, larguísimas. En las puertas de los supermercados los compradores tenemos que hacer cola y mantener una distancia de 2 metros. A la entrada, el guardia de seguridad ofrece guantes de plástico y alcohol en gel. La gente ingresa en grupos pequeños, entre 7 y 10, para que en el interior no se aglomeren. Al mismo tiempo, las pequeñas y grandes empresas se vieron obligadas a cerrar. España detuvo su movimiento económico. Así de estricto fue el gobierno para empezar esta dura batalla. Una batalla que arrastra miles de cartas de despido temporal, acompañadas con un “compromiso” de volver a contratarlos. España ya está en el segundo confinamiento que se prolonga hasta el 11 de abril y el coronavirus sigue infectando: superan los 90 000, entre ellos más de 12 000 trabajadores sanitarios. El número de muertos va en ascenso. Se han registrado más de 8 200. Todo indica que no llegamos al pico más alto.

El miedo crece aún más cuando informan que los hospitales han colapsado, que no hay material sanitario suficiente para enfrentarse a la pandemia, que si algún ciudadano se enferma no puede ir a un hospital a atenderse, porque en lugar de encontrar la cura encontrará al virus. Mientras escribo, escucho los aplausos de los vecinos del edificio. Unos 10 minutos de arengas para agradecer a “nuestros héroes sin capa" (personal de salud), que lo están dando todo para combatir el covid-19. Sí podemos sacar algo bueno de todo este sinsabor: aún existen corazones solidarios, capaces de alejarse de sus seres queridos para salvar a otros. ¡Que la solidaridad nos siga acompañando!.