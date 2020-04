La inmovilización social obligatoria o cuarentena implica que las 24 horas del día los ciudadanos tengamos que permanecer en nuestros hogares. Las razones son entendibles, puesto que son parte de una estrategia de Estado ante una emergencia sanitaria. Más allá de las enormes dificultades que esto genera, la medida presenta un lado oscuro, muy oscuro, que tiene que ser advertido y visibilizado. Solo basta cruzar esta situación coyuntural con una de las conclusiones más estremecedoras que se desprenden de las cifras del Observatorio del Crimen del Ministerio Público: el lugar más peligroso para las mujeres peruanas, de todas las edades, es el propio hogar. Así de crudo, varón. En circunstancias normales, es decir sin coronavirus, cada hora ingresan a la Fiscalía 4 denuncias por delitos de violencia sexual. Desde tocamientos y lesiones hasta violaciones. El 80% de las víctimas es menor de edad. Lo peor, sin embargo, es que en el 38,2% de los casos las niñas son agredidas o violadas por sus propios padres, abuelos, padrastros, primos, hermanos, o cualquier pariente que tenga pene y que viva con ellas dentro de su casa. Si le parece terrible, pase saliva y entérese ahora de que el 70% de los feminicidios registrados en nuestro país se produjo también en el lugar, teóricamente, más seguro que tenemos: nuestros hogares. 70 de cada 100 estaban durmiendo con el enemigo, con su propio asesino y no eran tiempos de cuarentena. Si, según la misma fuente, el 60% de estos delitos no es denunciado, por problemas económicos y de desplazamiento, no quiero ni imaginar lo que podría estar pasando estas semanas, con muchas mujeres y niñas, puertas adentro, sin que nadie se entere.