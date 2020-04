Guía de recomendaciones para una sana convivencia durante la cuarentena

La angustia, el miedo, la cólera y el aburrimiento son las emociones o los estados que los encuestados por las diversas plataformas virtuales del diario La República han dicho sentir en esta cuarentena debida a la pandemia del Covid19, ampliada hasta el 12 de abril.

“Vivo con mis tres hijos, me gano la vida vendiendo en un mercado ropitas para niñas. Ahora no puedo trabajar y no sabes cómo me afecta económica y emocionalmente, pero lo importante es que aquí estamos bien de salud, gracias a Dios. Por otro lado, aburrida de no saber qué hacer. Amanezco limpiando todo, cocino, veo las noticias, novelas…”, nos cuenta Norma de la Matta.

Otras personas, como Elizabeth Cruz Ttito, describen su situación emocional de manera más enfática: “Estoy al borde de una crisis de ansiedad”.

El malestar por la conducta del otro también se manifiesta, como lo expresa Percy Aurelio: “Acá en Carabayllo nadie respeta el estado de emergencia ya que hacen lo que quieren, los mercados llenos, la gente en la calle sentada como si nada, acá no hay policías ni ejército para poner orden”.

La República consultó al psicoanalista Jorge Bruce, al psicólogo Javier Echevarría y a la terapeuta Elia Parra respecto a qué hacer en este particular momento que nos puede llevar a experimentar un fuerte estrés o llevarnos a la propia inmovilización interna.

Los tres coincidieron que es muy importante como premisa dosificar la información, tanto la que escogemos como aquella que nos llega por medio de diferentes fuentes y canales de comunicación. La consigna es no contaminar nuestras mentes para así evitar que la angustia por la pandemia mundial del coronavirus se dispare.

“No permitir que esto nos invada, nos sature, que colonice nuestras mentes, nuestras preocupaciones y nuestras vidas. Para ello necesitamos tener otras actividades que nos permitan no estar continuamente conectados, enchufados”, recalca el psicoanalista Jorge Bruce.

El psicólogo Javier Echevarría subraya la necesidad de que las familias puedan reforzar su red de contención emocional al interior de los hogares. Explica que si hay una persona que atraviesa un día particularmente duro es importante que el resto del grupo pueda comprenderlo y contenerlo.

Mientras que para la terapeuta Elia Parra es clave que, si bien la familia puede compartir momentos juntos, clarifique cuáles son los hábitos de cada uno. Si no, advierte, podría desencadenarse el conflicto.

Gracias al aporte de estos especialistas, realizamos una guía de recomendaciones para contribuir a la sana convivencia interior y en familia en medio de esta enfermedad que nos tiene casi las 24 horas dentro de casa.

Guía de recomendaciones durante la cuarentena

1- No saturarse de información sobre la epidemia

2- Realizar ejercicios físicos

3- Dedicar parte de su tiempo a leer

4- Los niños deberían recibir, en la medida de lo posible, algún tipo de formación educativa (teleeducación)

5- Para quienes no tengan internet, los padres deben ayudar a sus hijos en sus actividades educativas y recreativas.

6- Los adolescentes que tienen acceso a las redes pueden conectarse con sus amigos y familiares.

7- Quienes no tengan esta posibilidad podrían hacer otras actividades en sus casas en familia

8- Mantener un orden o planificación en sus tiempos

9- Si se realiza trabajo remoto se debe poner pautas y agregar otros trabajos domésticos y actividades recreativas

10- Interactuar con la familia a través de juegos de mesa

11- Hacer un horario familiar, pero respetando los tiempos y espacios de cada uno

12- Realizar actividades individuales como pintar mandalas, hacer crucigramas, actividades manuales, juegos de memoria

13- Clarificar bien los hábitos de cada miembro de la familia para evitar conflictos

14- Realizar terapia de relajación a través de una respiración adecuada (Inhalar y exhalar hasta 15 veces durante 3 a 5 minutos diarios)

15- Identificar si alguien en la familia tiene un problema personal o algún tipo de inestabilidad emocional y manejar con sutileza esa situación.

16- Si una persona tiene un problema mental muy arraigado que no ha sido atendido, como una depresión crónica, es muy difícil que se apliquen estas pautas. En todo caso, si conoce a una persona en ese estado no perder el contacto por teléfono con ella.

17- No angustiarte por tu angustia, no tener miedo de tu miedo y expresarlos verbalmente

18- Fortalecer tu red de soporte emocional o de contención entre tus vínculos más cercanos, si no la familia puede convertirse en una bomba de tiempo.

19- Cambiar la percepción de esta situación y pensar que se está tomando medidas respecto al cuidado de la vida incluso por encima de la economía en el mundo

20- No tomarse nada personal. Si parece que alguien está molesto contigo, en realidad está molesto con la situación.

21- Acelera los procesos de reconciliación. Pide perdón y perdónate rápido y pasa la página. No te flageles por lo que no pudiste hacer en cuarentena.

(Guía realizada con la colaboración del psicoanalista Jorge Bruce, el psicólogo Javier Echevarría y la terapeuta Elia Parra)