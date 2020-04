Conductores trasladan a pasajeros camuflados pese a cuarentena

La región Áncash presenta casos confirmados de coronavirus y pese a ello, ciudadanos provenientes de Chiclayo, Piura, Lima y otros lugares del país continúan ingresando con el apoyo de irresponsables conductores que los camuflan en sus camiones de carga.

Esta mañana, las rondas campesinas se ubicaron en el puente “Oscar Burga” e intervinieron a seis personas, quienes viajaban escondidos dentro de un camión de carga desde Chiclayo y las otras tres, llegaron al lugar en un vehículo particular. Al ser interrogadas, manifestaron vivir en el distrito de Cochabamba, pero se constantó, a través de su documento de identidad, que son naturales de Lima.

PUEDES VER Coronavirus: llegan 1400 pruebas rápidas para detectar enfermedad en Áncash

Tras la intervención, se dio aviso al personal de salud para que realicen un control previo y evitar la propagación de coronavirus. Sin embargo, esperaron 6 horas y nunca llegaron a la zona, por lo que los dirigentes y personal militar optaron por permitir el paso a estos viajeros.

Ante esta situación, los pobladores mostraron su indignación y señalaron que la medida de cerrar fronteras y no permitir el ingreso, no está teniendo los resultados esperados. “Nosotros intervenimos pero no tenemos equipos para hacer una evaluación o seguimiento de los casos, tampoco podemos retener los documentos de los conductores infractores”, manifestaron.

PUEDES VER Extranjeros no podrán salir de Huaraz durante cuarentena

Por ello, invocaron a las autoridades a tomar acciones inmediatas y decidir hacer frente al ingreso casi diario de personas procedentes de otros lugares, a fin de evitar lo que ha sucedido en Jaén donde una persona ingreso de manera ilegal a dicha provincia portando el COVID -19.