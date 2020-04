“La emergencia nos agarró con los pantalones abajo”

Roberth Orihuela Q.

Arequipa

En esta entrevista analiza la labor de las autoridades regionales y de salud. Señala que se debería empezar a muestrear a cada paciente que llegue con males respiratorios porque no podemos creer que no tengamos más casos de los 30 diagnosticados. También critica la pésima condición del sector salud a causa de la corrupción.

En Arequipa hay varios casos sospechosos de covid-19 que murieron sin que se apliquen los protocolos para evitar la propagación de la enfermedad.

El manejo de los servicios de salud depende de tres cosas básicas: infraestructura, equipamiento y personal. Sin esas tres no se puede brindar un buen servicio.

¿Y qué falta en Arequipa?

No hay un hospital con infraestructura. Calculo que en toda la ciudad no hay más de 30 respiradores mecánicos. Cuando hicimos la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Honorio Delgado compramos 9 máquinas y en el Geriátrico tres máquinas más. Eso no basta para los pacientes de coronavirus. Porque están destinados para pacientes comunes y no podemos compartirlos. Hay que tener una UCI especial para ello.

En Lima están haciendo lo mismo...

En Lima el hospital de Ate es para pacientes críticos, tratados con respiración mecánica. Las torres de los Panamericanos, para alojar a mil pacientes que estarán allí en la cuarentena hospitalaria. Y después cada hospital ha tenido que poner módulos para el triaje. En Arequipa siguen sin decidir qué nosocomio será para atender casos graves.

Otro problema en la región es que no podemos diagnosticar el virus aquí, las muestras se envían a Lima. ¿Se puede solucionar eso?

Las pruebas de laboratorio para el covid-19 o virus parecidos existen hace mucho tiempo. No sé si el Laboratorio de Referencia Regional tenga los equipos especiales para hacer el diagnóstico. Lo que sí sé es que las universidades los implementaron. Creo que deberían concentrarse en habilitar uno lo más pronto posible. Tampoco se hacen las suficientes tomas de muestra. Según refieren los médicos, solo se toma muestra a quien cumpla rigurosamente todos los requisitos clínicos. ¿Pero podemos decir que no hay más casos?¿Por qué Chile y Perú tienen diferentes curvas? Simplemente porque en Chile se han hecho más de 35 mil pruebas. Acá no llegamos a las 15 mil muestras tomadas. Entre más pruebas se hagan, habrá mayor número de pacientes contagiados. Creo que ya deberíamos estar haciendo pruebas a todo aquel que llegue con males respiratorios agudos (esto para tener una cifra real).

En cuanto a los pacientes graves, ¿dónde podríamos llevarlos?

Cerro Juli podría ser un buen sitio. Pero para mí se debería implementar el Hotel Presidente. Allí hay unas 120 camas rápido. Son soluciones que hay que dar ya. En este caso de contingencia se debe ver liderazgo de parte de las autoridades, pero tristemente vemos que no hay nada de eso. El gobierno regional, a través del municipio provincial, debió implementar el hotel o tomar acciones inmediatas.

Y a esto podemos agregar el desconocimiento que están demostrando las autoridades regionales. Dicen que van a implementar un protocolo pero ya existe hace casi un mes…

El protocolo viene de la Organización Mundial de la Salud (OMS). No se lo han inventado en Lima. Son protocolos que no han sido bien tomados en España, Francia, Italia y Estados Unidos. Solo hay que empezar a aplicarlos. Empezando por los médicos, que deben contar con esos kits que parecen trajes espaciales. Hoy apenas tienen los mandilones y tapabocas. Dicen que son héroes y hay que tratarlos como tal.

Finalmente, ¿cree que el gobierno está garantizando la salud?

Pienso que no. Sino miremos cómo están los hospitales. La emergencia nos ha agarrado con los pantalones abajo. Hace 50 años no construimos un nuevo hospital. Todo por la corrupción que nos está matando.