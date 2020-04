Relajo e irresponsabilidad

Después de una semana salí de casa para comprar alimentos y me sorprendió notar que, a diferencia de la última vez, había mucha más gente y autos particulares en las calles. Lo mismo percibí en el supermercado que no daba ya mucha importancia a restringir el aforo para facilitar el distanciamiento necesario, la venta parece más importante.

Y por estos días, junto a los acostumbrados memes, me llegan avisos de “panaderías” ofreciendo deliverys de pan, pero también de empanadas, brownies, focaccias, quiches y hasta huevos de pascua, entre otras exquisiteces, como si estos fueran productos de primera necesidad. No cabe duda de que el #QuédateEnCasa se ha ido relajando y los aplausos ya casi no suenan en las ventanas y balcones.

Tras leer historias similares en las redes sociales, no puedo dejar de pensar en cómo nos cuesta cumplir las leyes y las normas. Y no me refiero a quienes se ven obligados a salir a las calles a trabajar porque de lo contrario no comen, no los justifico, pero los entiendo. Hablo de aquellos que pudiendo quedarse en casa no lo hacen porque estamos acostumbrados a burlar a la autoridad y a que esto, incluso, nos parezca una proeza.

Salimos indignados a señalar a los que venden pan con huevo y emoliente fuera de un mercado, exigiendo palo y cárcel para ellos. ¡Ah! pero aplaudimos y nos apuramos a hacer nuestro pedido a esa cafetería de barrio acomodado que abiertamente está incumpliendo las indicaciones de las autoridades. Alguien me dijo: “Es que ellos sí son limpios”, no cabe duda de que aún en las peores circunstancias el clasismo se nos sale a chorros.