Peruanos varados en España sobreviven a la espera de un vuelo de regreso al país

Miluska Manrique Chero (33) llegó a Madrid a inicios de marzo en un vuelo de escala hacia Las Filipinas. Planeaba quedarse un par de semanas. Sin embargo, en mitad de su estadía, la propagación del coronavirus en la ciudad española desató un caos que la dejó varada por un tiempo indefinido.

Solo necesitaba sacar una visa para pasar la frontera del país asiático y poder, al fin, ver a su esposo. Nunca se imaginó que la situación se tornaría tan complicada. Hoy, vive de lo que la gente de Madrid le regala y de la ayuda de los amigos que ha podido hacer allá.

Ella afirma que ha conocido a, al menos, 20 peruanos en la misma situación, esperando en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a la espera de un vuelo que los devuelva a su patria.

En total, 15 000 y 18 000 compatriotas están en el extranjero actualmente a la espera de ser repatriados al país, informó Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo.

Hace dos semanas, Miluska compró un vuelo con destino a Chile de la aerolínea Latam que le costó 730 euros; es decir, 2 754 soles. Ella sabía que el aeropuerto del país sudamericano estaba abierto, por lo que pensaba hacer escala ahí para, después, salir rumbo al Perú.

No obstante, día tras día, el aeropuerto le informa que el vuelo ha sido cancelado. Pero la limeña no puede quedarse un día más en España, no tiene dinero. La bolsa de viaje que había preparado estaba pensada para unos días en Madrid, no casi un mes.

“Acá estamos mendigando a la gente”, cuenta a La República acerca de cómo sobrellevan la pandemia. Un menú le cuesta 10 euros. Para un español esto no es mucho; para ella, resultaría aproximadamente 40 soles.

Miluska pensaba abordar el vuelo de Latam que espera desde hace más de 10 días el 30 de marzo; pero, una vez más, los del aeropuerto le informaron que no se podría.

Sin embargo, el Consulado afirma en su sitio web que cualquier vuelo comercial programado antes del 16 de marzo no está autorizado.

Sin repuestas

La peruana ha intentado comunicarse con el Consulado de Perú en España. Les escribió exponiendo su delicada situación y pidiendo ayuda urgente.

La respuesta que obtuvo fue un correo electrónico de tono impersonal que listaba las preguntas más frecuentes sobre el tema y le hacía un compendio de hostales en la ciudad a los que podía acceder. No amilanaron ninguna de sus dudas.

Con un precio de entre 75 y 114 soles la noche, los locales listados son conocidos por su inseguridad. Con suerte, Miluska podría despertar con sus maletas aún a su costado.

Peruanos varados en España sobreviven a la espera de un vuelo de regreso al país

No obstante, ella tiene la suerte de haber conocido a una joven ecuatoriana que vive en la ciudad que le permitió instalarse en su mini departamento. Allí, comparte un lugar para dormir con hasta seis personas.

“Solo necesito poder regresar, hacer la cuarentena, o morirme, pero en mi país”, implora la mujer de 33 años.

Varios peruanos indican la misma actitud por parte de la institución que tendría que velar por ellos en España. “El Consulado les dará respuesta una vez que se autorice un vuelo”, indicó Miguel Ángel Samanez, jefe de la Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE).

Acerca de los compatriotas expatriados, Gustavo Meza-Cuadra, el titular de RR. EE., afirmó el 31 de marzo en conversación con RPP que “están priorizando a los vulnerables". "Sabemos que no es suficiente. Vamos a tener que desarrollar nuevas estrategias para que aquellos que todavía no han retornado continúen con vuelos especiales”, dijo.

Los vuelos especiales, también llamados ‘vuelos de estado’, son aquellos en los que el país envía un avión al lugar en el que se encuentran los ciudadanos varados para retornarlos.

“Estos vuelos son resultado de conversaciones con aquellos países que envían aviones aquí [España] para recoger a sus connacionales”, explicó Samanez. Según la información que manejan, no existe ningún vuelo programado en los próximos días con destino a Lima.

Unidos

El 21 de marzo, Patricia Benavides Pedemonte, de 31 años, decidió crear un grupo de Facebook, Peruanos varados en España por COVID-19, luego de darse cuenta de la cantidad de personas que necesitaban regresar de manera urgente.

Ella está varada en Barcelona desde el 5 de marzo. Se supone que regresaría el 27, pero por una situación similar a la de Miluska, hoy continúa allá.

En la ciudad española, se topó con aproximadamente 500 peruanos varados. Todos con la inmensa duda de cuándo podrán regresar a su país.

En un documento de excel compartido en el grupo virtual, Patricia pudo organizar una lista de los peruanos que esperan los vuelos humanitarios, así como su situación de vulnerabilidad.

Por ahora, 50 compatriotas a lo largo de todo España han logrado llenar el formulario. De ellos, 12 afirmaron ser personas vulnerables o estar a cargo de alguien vulnerable, ya sea niños, ancianos o enfermos.

Además, 9 no cuentan con hospedaje fijo y al menos 1 de ellos describió síntomas asociados al coronavirus.

Por otro lado, del total de connacionales listados, ninguno obtuvo una respuesta satisfactoria del Consulado del Perú en España. Al cierre de esta nota, el representante de la entidad, Miguel Ángel Samanez, no brindó mayor información acerca de los vuelos que nuestros compatriotas tan desesperadamente aguardan.