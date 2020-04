Gerencia Regional de Educación sin facultades para no exigir el pago de pensiones en colegios privados

El gerente regional de Educación de Lambayeque, Daniel Suárez Becerra aclaró que la entidad no tiene facultades para ordenar el no cobro de pensiones en 700 instituciones educativas privadas en el estado de emergencia por el coronavirus. Empero, invocó que los promotores de estos colegios y los padres de familia lleguen a un acuerdo en el pago de la mensualidad a fin que ambas partes no resulten afectadas.

El funcionario enfatizó que la gerencia regional ni las UGEL tienen atribuciones para disponer que los centros educativos privados no realicen el cobro de pensiones. “No podemos ordenar que la institución educativa no cobre por el servicio que brinda porque nuestras funciones no lo permiten”, enfatizó.

En ese sentido, afirmó que la exhortación que realizaron a través de un comunicado regional es en virtud a la Resolución n ° 079 del Ministerio de Educación (Minedu) que hace hincapié a adoptar medidas que no afecten al padre de familia durante la crisis sanitaria.

“La pandemia por el Covid- 19 nos golpea a todos. Es por eso que se invoca a que las instituciones educativas privadas sean responsables y justas con los padres de familia que en el año escolar debe cancelar diez cuotas. Por ejemplo, el pago del mes puede ser de manera fraccionada”, explicó.

En la región Lambayeque, los 700 colegios privados congregan a 85 mil menores en el nivel inicial, primaria y secundaria; además de 6,500 docentes.

Evaluación

Suárez señaló que al menos 70 colegios privados no cumplieron con presentar su plan de recuperación de clases al 30 de marzo y cuyo plazo venció el 16 del mismo mes. En ese sentido aseguró que al término de la cuarentena un comité especial evaluará el caso, y de encontrar responsabilidad administrativa se aplicará sanciones con multas de 1 a 50 UIT y hasta el cierre temporal de la institución.

Señaló que con la Resolución n ° 160 que emitió anoche el Ministerio de Educación, los colegios privados deben ampliar el citado plan al 4 de mayo, fecha del reinicio de las clases de manera presencial.

“Se está a la espera del cronograma del Minedu para fijar la nueva fecha para la presentación de los informes por parte de los colegios privados”, anotó.

Asimismo anotó que se recepcionaron 25 denuncias verbales de padres de familias por presuntos cobros indebidos en las instutuciones privadas. “Aunque no haya facultad para ordenar el no pago de las pensiones, no podemos aceptar el abuso de algunos colegios que sin brindar el servicio cobren la mensualidad”, enfatizó.

Aprendo en casa

Con relación a los colegios públicos, aseveró que deben cumplir con la estrategia “Aprendo en casa”, que es la educación a distancia con el uso de equipos tecnológicos y de los medios masivos de comunicación (televisión y radio nacional o regional) para el aprendizaje de los escolares. "El Ministerio de Educación tiene un presupuesto de 7 millones de soles para la ejecución de la estrategia, que comprende el envió de programas educativos que se emitirán en los medios de comunicación, y así las clases lleguen a todos, incluso para los niños que no cuentan con una computadora en casa ", sostuvo.

Enfatizó que el reinicio de clases se programó para el 4 de mayo, el que dijo será progresivo.