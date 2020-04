Con aplausos y música peruana, los soldados de la Escuela Militar de Chorrillos recibieron a los cientos de reservistas que asistieron al llamado militar decretado por el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Desde el Policlínico Militar de Chorrillos, los jóvenes licenciados de los últimos años acudieron para servir a su país frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Según lo reportado por el mandatario, ellos formarían parte como apoyo en el estado de emergencia por los días restantes del aislamiento social obligatorio.

Esta convocatoria extraordinaria ha iniciado con la promoción de febrero del presente año, posteriormente serán convocados la promoción de junio de 2019 y 2018, respectivamente.

Según el general del Ejército del Perú, Pedro Revilla Morales, son alrededor de 10 500 licenciados en total los que asistirán para ser parte de la unidad de control y asistencia. “El llamado que ha hecho el Ejército para este estado de emergencia se visibiliza con la presencia de estos jóvenes. Como siempre decimos ‘una vez soldado, siempre soldado’”, señaló a La República.

Primero, los jóvenes licenciados deben cumplir un tema administrativo sobre la inscripción, verificación, examen médico y ver si cuenta con antecedentes penales. Luego, tendrán una capacitación de entrenamiento y tras ello integrarse a las filas para ser derivados a sus puestos de trabajo.

En caso, un reservista no asista a su deber cívico tendrá que pagar una multa de 1 UIT, es decir, 4300 soles. Sin embargo, si tiene una obligación con un empresa, este tendrá que asistir a certificar la información y así exonerarse del pago.

Chorrillos: Reserva. Foto: Michael Ramón

“Reservistas del Perú, el Ejército Peruano los necesita, sé fiel a tu juramento. Ahora tenemos una nueva amenaza. Ven tu casa te espera. Una vez soldado, siempre soldado”, indicó el general a los reservistas que se incorporarán.

Por último, algunos reservistas se pronunciaron sobre su emoción por regresar al Ejército. “Es lo mejor que me puede pasar. Orgullosa de ser parte”, “Perú me ha llamado”, y “Servir a mi patria. Esto no es una broma, todos tenemos que tener conciencia”, dijeron.