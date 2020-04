Por: Milagros Berríos y Carlos Contreras

Desde este lunes, y en medio de la cuarentena para detener el avance del COVID-19, más de 8 millones de escolares de colegios públicos y privados podrán empezar a recibir clases no presenciales, a través de medios digitales, radio y televisión.

Así lo informó el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien dispuso la puesta en marcha de la anunciada estrategia “Aprendo en casa”, una plataforma multicanal que contempla el uso de recursos virtuales (internet) y la emisión de programas o dictado de clases en televisión y radios nacionales y regionales, como ya lo había adelantado La República.

“De que vamos a tener problemas, los vamos a tener. No contamos con infraestructura y organización para hacerlo, pero hay que poner esfuerzo para lograr este objetivo (...). Esta es una respuesta, una reacción a la situación de emergencia”, refirió ayer el mandatario en su habitual mensaje a la nación.

Durante este periodo, además, las autoridades educativas deberán acondicionar las escuelas con las medidas “mínimas de limpieza y salubridad” para poder recibir, de manera adecuada, a los estudiantes.

Así, Vizcarra también anunció que el lunes 4 de mayo comenzarán las clases presenciales, cuyo inicio estaba previsto para el pasado 16 de marzo. Sin embargo, esto -según refirió- no se dará en su totalidad, sino que se evalúa la posibilidad de que sea de manera alternada: la mitad en el aula y la otra a distancia. “Hemos visto que las aulas de colegios concentran a sus alumnos, uno al lado del otro. Así que hay que coordinar con los ministerios de Educación y Salud el espacio mínimo”, indicó.

Durante el periodo de clases no presenciales, los estudiantes recibirán contenidos que tengan como eje central la ciudadanía y, a partir de eso, se articularán otras competencias como Matemática, Comunicación e Historia, explicó, por su parte, el ministro de Educación, Martín Benavides. “La estrategia ‘Aprendo en casa’ será complemento de la presencialidad, a fin de que se puedan nivelar los aprendizajes y que se dé en todas partes del país, sobre todo en áreas rurales, donde siempre ha habido dificultades”, dijo.

De forma paralela al inicio de las clases virtuales, se reactivará el programa de alimentos escolares, que será monitoreado por el programa Qali Warma. A través de esta estrategia, la comunidad se organizará para repartir desayunos y menús diarios a 100 mil escolares de zonas rurales de quintiles 1 y 2.

Hay que recordar que Qali Warma atiende a un millón de niños de las escuelas públicas de los sectores más vulnerables.

Al respecto, el Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) respaldó las medidas del Gobierno en torno a la cuarentena y la educación a distancia; no obstante, lamentó que no los hayan convocado para recoger sus propuestas de mejora.

Su secretario general, Lucio Castro, advirtió que hoy los colegios públicos no cumplen con las condiciones mínimas sanitarias (agua y desagüe). Además dijo que su infraestructura no se dará abasto para cumplir con el distanciamiento social. “En un aula tenemos 35 y 40 alumnos, ¿cómo haremos para que no se junten? Planteamos que el Minedu divida en turnos a los estudiantes de un aula”.

Castro afirmó que el Gobierno debe garantizar las condiciones de salubridad antes de que los alumnos regresen el 4 de mayo. “De no hacerlo, tanto nosotros como los padres no aceptaremos volver a las clases presenciales”, aseveró.

Suben casos de COVID-19

Estas medidas responden a la situación de emergencia dado el avance del COVID-19 en el país, el cual hasta ayer reportaba 1.065 casos positivos de un total de 14 mil 463 muestras procesadas. Esto representa un incremento de 115 pacientes respecto a lo informado el día anterior.

La mayoría de personas contagiadas se encuentra en las regiones de Lima, Loreto, Callao, Lambayeque, Piura, Cusco y Arequipa (ver infografía).

Hay 190 pacientes hospitalizados, de los cuales 57 permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación mecánica. “Esa es la proporción que se da en otros países (...). Queremos lograr que el incremento sea gradual y tener la cifra bajo control”, señaló el presidente Martín Vizcarra.

En tanto, la cifra de fallecidos, a consecuencia de la infección, se ha elevado a 30. Los últimos 6 casos se reportaron desde el domingo pasado en Lima (3), San Martín (1), Tumbes (1) y Callao (1).

Una de las víctimas es un hombre de 26 años con obesidad, asma y otras enfermedades preexistentes atendido en el hospital Sabogal del Callao.

La región San Martín, además, reporta su primera víctima mortal. Se trata de un hombre de 66 años con diabetes como enfermedad preexistente. Ingresó al hospital de Tarapoto, en donde presentó neumonía crónica e infección. Su deceso se produjo el 31 de marzo.

También se confirmó la primera muerte en Tumbes: un hombre de 36 años con lumbalgia y alto consumo de alcohol. Falleció el 30 de marzo en su vivienda.

Por otro lado, están las personas que sí se han recuperado: 394 han cumplido su etapa de aislamiento obligatorio y han sido dadas de alta.

Arranca toque de queda

Ante este panorama y horas previas al inicio de la ampliación del toque de queda en todo el país, Martín Vizcarra dijo esperar que estas medidas restrictivas permitan controlar el avance de la enfermedad. “Hicimos un análisis de la curva de evolución de los infectados y vimos que hemos duplicado el número de positivos cada 5 días. Ahora hay alrededor de 1.000 infectados, hace 5 días había 500 y hace 10, 250 casos. Hay países que duplican casos en 2 o 3 días”.

Con este fin han iniciado cambios en la inmovilización social obligatoria. Los ciudadanos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto debe permanecer en sus casas desde las 4:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. para frenar el avance del COVID-19. En tanto, los residentes del resto de ciudades -incluida Lima- tienen que hacer lo mismo, pero desde las 6:00 p.m. A esperar que el panorama mejore.

La clave

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), que agrupa a Bitel, Claro, Entel y Movistar, informó que las operadoras ofrecerán acceso, sin consumo de datos, a la web ‘Aprendo en Casa’.

No aprenden: ya son más de 36 mil detenidos en el país

El presidente Vizcarra precisó que ya son más de 36 mil detenidos por incumplir la cuarentena en estas dos semanas. Solo el último lunes, la PNP y las FFAA intervinieron a casi 3 mil personas en el país.

Las regiones del norte son las que tienen un mayor número de infractores. Allí, coincidentemente, los casos de coronavirus se han elevado en solo días.

Por ejemplo, La Libertad registra un tercio de todos los detenidos (más de 10 mil, entre ellos, el regidor de Trujillo, José Ruiz).

Debido a esto, el Gobierno ha declarado el toque de queda desde las 4 p.m. hasta las 5 a.m. en esa región; así como en Lambayeque, Piura, Tumbes y Loreto.

Para el mandatario, el último lunes hubo mejoras. “Destacamos que La Libertad haya disminuido de manera significativa la cantidad de detenidos. Eso no pasó con Piura y Loreto”.

La Policía detectó la presencia de grandes grupos de personas en el Mercado 1° de Setiembre en San Juan de Lurigancho. Lo mismo ocurrió en el Mercado Central de Comas y El Agustino.