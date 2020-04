Coronavirus: En Arequipa hay tres muertos y no se sabe si tenían el virus

Roberth Orihuela

Arequipa

Si un paciente grave infectado con Covid-19 llega a los hospitales públicos de Arequipa no hay cómo atenderlo. Falta el procedimiento, un protocolo para evitar la contaminación del profesional que lo atiende, del instrumental o del mismo establecimiento. A nivel nacional, el Ministerio de Salud implementó el protocolo nacional de Atención y Manejo Clínico de Casos de Covid-19.

Este documento fue publicado el 8 de marzo. Sin embargo, es inexplicable que hasta la fecha la Gerencia Regional de Salud no lo implemente. El gobernador de Arequipa Elmer Cáceres Llica en sus redes sociales, informó que convocará un comité científico local para hacer uno. ¿Para qué perder el tiempo, no se puede adaptar el instrumento nacional?

El desconocimiento del protocolo ha provocado algunos problemas. El primer caso corresponde a una mujer de 60 años que llegó al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (Iren Sur) el martes pasado. La paciente no solo padecía de cáncer, llegó con un cuadro grave de infección respiratoria, sospechosa de coronavirus. En dos oportunidades la remitieron al hospital Goyeneche que no quería hacerse cargo de la atención. Murió al día siguiente.

La gerenta del Iren Sur, Berenice Rodríguez, denunció que las autoridades de la Gerencia Regional de Salud no acudieron oportunamente siendo un caso sospechoso de coronavirus. Rodríguez pedía un examen de descarte a la víctima, sus familiares y personal médico que lo atendió, todos ellos posibles infectados. Las autoridades sólo dispusieron la cremación de la mujer.

“No sé si habrán tomado las muestras a los familiares, pero no se hizo nada con el personal del Iren Sur en contacto con la paciente”, indicó Rodríguez el lunes. Lo único que hizo con su personal a cargo es enviarlo por 14 días a sus domicilios para ver si presentan algún síntoma.

Sobre este caso el gerente regional de Salud, Dember Muñoz, aseguró que ya iniciaron una investigación administrativa. No precisó si habían tomado muestras a los posibles infectados que de ser portadores del virus lo están propagando sin saberlo.

Rodríguez evalúa una denuncia penal a las autoridades sanitarias. Aunque la interpondrá sólo cuando acabe el estado de emergencia.

El segundo caso corresponde a un varón encontrado muerto en su casa. El Ministerio Público no levantó el cadáver y pidió a las autoridades de la gerencia regional que se hagan cargo del cuerpo. Dember Muñoz dijo que solo lo cremaron. No dio detalles de si se tomó la muestra al cadáver o si iniciaron una investigación clínica para dar con las personas que tuvieron contacto con el difunto.

Otro paciente sospechoso del Covid-19 escapó de una clínica privada antes de ser intervenido. Las autoridades luego no hicieron mucho por dar con su paradero.

Y el último corresponde a un paciente que llegó el domingo al hospital Honorio Delgado. Este presenta un cuadro grave y es sospechoso de tener el virus. Al no tener un protocolo de atención y menos un centro médico de referencia, el paciente fue aislado en una carpa ubicada afuera del área de emergencia. Allí pasó la noche del domingo, bajo la lluvia. El lunes recién lo condujeron a un ambiente cerrado. Se trata de un consultorio que tampoco reúne las condiciones de una sala de cuidados.

Por todos estos motivos, además de la falta de implementos de seguridad, los médicos de Arequipa han denunciado públicamente a las autoridades de Salud, encabezadas por el gobernador Elmer Cáceres Llica y el gerente regional de Salud.

El lunes pidieron al gobernador tomar con más responsabilidad el manejo de la crisis. Señalaron que el gerente de Salud está dando afirmaciones positivas sobre el estado de los nosocomios y de la implementación de los médicos que no se ajustan a la realidad. La principal falla, señalan, es que no se esté aplicando el protocolo nacional en Arequipa.

¿Qué ocasiona la falta de protocolo?

El Ministerio de Salud publicó el protocolo hace tres semanas. Es un instrumento de 59 páginas que da pautas sobre la intervención a los pacientes sospechosos e infectados con coronavirus. Precisa la vigilancia epidemiológica que se debe hacer sobre el virus. También la forma de detectar los casos sospechosos y descartarlos. Además del procedimiento hospitalario y el tratamiento que se debe seguir con los pacientes positivos. Y finalmente los cuidados que se debe tener en cuanto al personal médico que se hace cargo de la crisis.

Todo lo que se debe hacer está en el documento técnico. Lo primero que debió hacer la gerencia de Salud es determinar un centro único para la atención de casos de Covid-19. Pero en Arequipa se han barajado muchas opciones y hoy se habla de que todos los hospitales deberán atender a los pacientes que necesiten hospitalización o cuidados intensivos. El primer centro será el Hospital Geriátrico, pero luego habrá otro en el Honorio Delgado y uno más en el Goyeneche.

“Esto no solo significa un riesgo para el paciente Covid-19, sino para los otros que albergan los hospitales. Tenemos enfermos comunes, otros con cáncer, hemodiálisis y hasta VIH. Así se pone en riesgo a todos”, explicó un médico del sector salud que habló con este medio.

Este médico también señaló que al no aplicar el protocolo las autoridades hacen que los galenos de los hospitales cometan muchos errores. “Por ejemplo el último paciente del Honorio Delgado, ha tomado contacto con personal de salud sin protección debida, se le ha tomado radiografías y los equipos se han contaminado, sin contar que estuvo en los pasillos pudiendo dejar el virus en el aire y contagiando a pacientes críticos. Todo solo por no aplicar el protocolo”, añadió.

¿Desconocimiento?

Al respecto el gobernador, dando muestras de total desconocimiento, anunció que ellos desarrollarán un protocolo. “A nivel nacional no hay ningún protocolo que nos ayude. Nosotros haremos el nuestro y será el primero en el país”, dijo Cáceres Llica.

“El protocolo está hace tiempo. Lo que cada región debió hacer es adecuarlo a su realidad, pero aplicando la esencia”, indicó nuestra fuente. Este además cuestionó la asesoría que le está brindando al gobernador el gerente Muñoz, puesto que este último ya debe tener conocimiento del protocolo y no lo aplica. ¿Por qué?❖

Médicos piden salida de director del Honorio

Los médicos del hospital regional Honorio Delgado emitieron ayer un comunicado pidiendo la destitución de Juan Condori, director de ese nosocomio. Señalan que Condori no hizo nada por darles equipos de seguridad ni implementar un local seguro para tratar a pacientes con Covid-19 sin contaminar a otros pacientes comunes del establecimiento.

En el comunicado piden a las autoridades regionales que apresuren la implementación de un centro médico de referencia donde sean enviados los pacientes con coronavirus que necesiten hospitalización. Señalan que no se los debe internar junto a los enfermos comunes que tiene el nosocomio.

Por su parte, Juan Condori señaló que no tiene temor de ser retirado del cargo. Dijo que la falta de implementación no es su responsabilidad, sino de las autoridades nacionales que no les envían equipos e implementos.