Hace dos meses la deflagración y posterior incendio en Villa El Salvador dejó -hasta la fecha- 34 fallecidos y numerosas familias damnificadas. Hoy, con el avance de los contagios del nuevo coronavirus COVID-19 y la pobreza acrecentada por el aislamiento social obligatorio, ellos piden ayuda al gobierno para subsistir durante este periodo de emergencia.

Por ello, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) que evalúe incluir a estas familias como beneficiarias del bono excepcional de 380 soles dispuesto por el Ejecutivo.

El pedido fue hecho tras tomar conocimiento del empadronamiento realizado por la municipalidad de Villa El Salvador a las familias damnificadas por el incendio ocurrido en esa jurisdicción, muchas de las cuales se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.

“De acuerdo al cruce de la información oficial proporcionada por la municipalidad, el COEN y la obtenida por la propia Defensoría del Pueblo, se trata de aproximadamente de 43 personas damnificadas por la tragedia, de ellas un gran número se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema lo que se agrava al haberlo perdido todo como producto del incendio, por lo tanto podrían ser incorporadas en los alcances del bono otorgado por el Ejecutivo”, explicó Percy Tapia, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur.

Familias piden ayuda

Los damnificados demandan apoyo, ya que solo 2 familias afectadas por la deflagración resultaron beneficiarias del bono de 380 soles, según manifestaron a RTV.

“Yo no he sido beneficiada (con el bono de 380 soles) a pesar de ser damnificada. Yo necesito, no podemos trabajar porque lo han prohibido”, señala Diana.

“Estamos viviendo de las pocas donaciones. Tenemos un comedor que nos brinda almuerzo, pero ahora sábados y domingos ya no nos dan y tenemos que cubrir por nuestra cuenta. Incluso esos almuerzos nos dan con las donaciones, pero ya se están acabando, dentro de una semana cada quién verá”, señaló otro vecino.