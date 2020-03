Paciente con cáncer en Tacna necesita ser referido a Arequipa.

Un paciente con cáncer señaló que médicos de Tacna se equivocaron en su referencia. Se trata de Adolfo Flores de 73 años, quien padece de cáncer al riñón izquierdo y tiene principios de cáncer a la columna vertebral y el pulmón. Su estado de salud es crítico y se está prolongando debido a un error que se habría cometido en el hospital Hipólito Unanue de Tacna.

De acuerdo al señor Adolfo, dicho hospital lo refirió a Lima cuando debió ser enviado a Arequipa. El paciente se percató de este cambio cuando llegó a esta última región y le indicaron que sus trámites estaban incorrectos.

“Llego a Arequipa, me dicen que no estoy referido y me regresan a Tacna. Tremendo sacrificio para viajar, no puedo caminar y estoy en silla de ruedas”, indicó.

El anciano hizo un llamado a las autoridades del sector Salud para que evalúen su caso. Añadió que dicho error implicaría que nuevamente sea sometido a evaluaciones de tomografía. Sin embargo, esto duraría cerca de seis meses en programación y atención. “Soy paciente de alto riesgo, tengo que ponerme morfina cada tres horas”, lamentó.