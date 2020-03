En el inicio de la segunda cuarentena muchas personas se han visto afectadas por la falta de trabajo y alimentos. Es el caso de Pastor Chávez Carrasco, un conocido lustrador de calzado que labora en el mercado modelo de Chimbote (Áncash) que llegó desesperado a la Municipalidad del Santa para pedirle al alcalde Roberto Briceño que lo consideren en la lista de entrega de víveres, porque lleva 15 días sin trabajar y no tiene cómo alimentar a su familia.

Entre lágrimas, pidió medio kilo de arroz y huevo para comer con sus ocho nietos en su vivienda del asentamiento humano Manuel Arévalo.

“Tengo que salir a mendigar comida para mis nietos, hace 15 días no trabajo lustrando zapatos y ya no hay plata para comprar alimentos. Los policías y los trabajadores del municipio van a recibir un sueldo y nosotros que somos pobres, que vivimos del día a día pasamos estos momentos de desesperación porque no hay que comer en la casa”, pronunció.

Este hombre durante 50 años lustra calzado en la esquina de la avenida José Gálvez y el jirón Leoncio Prado. Cuando ha trabajado no ha tenido problemas para alimentar a su familia, pero ahora lleva dos semanas sin laborar por el aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno Central para frenar el coronavirus.

Bono 380 soles

Cómo es el caso de muchos ciudadanos en condición de pobreza y extrema pobreza, Pastor Chávez, no ha considerado dentro del beneficiario monetario. “Yo no he sido beneficiado con los 380 soles a pesar de ser un hombre pobre que durante 50 años trabajo de manera independiente lustrando calzados. Nunca he recibido apoyo del Gobierno, por eso pido ahora a las autoridades que se acuerden de nosotros, los lustrabotas”, añadió.

Al ver la desesperación de este padre de familia, los trabajadores municipales le entregaron a nombre del alcalde una bolsa de víveres.