Menor con cáncer requiere de plaquetas para continuar su tratamiento

Luiggi Diaz

Rosario Huarcayo es una madre de familia que, en pleno contexto de la pandemia del coronavirus, debe seguir luchando para darle una mejor calidad de vida a su menor hija Ruth, de 14 años de edad, quien padece de cáncer.

Ella nos cuenta que la menor fue diagnosticada con cáncer a la sangre en el 2018 y en noviembre de ese mismo año le realizaron un trasplante de médula.

La adolescente mostraba mejorías, pero a fines de octubre del 2019 tuvo una recaída y su cuerpo empezó a presentar signos de un cáncer más agresivo. En paralelo, los médicos decidieron operarla de la columna para que no perdiera la movilidad en las extremidades inferiores.

Desde enero de este 2020, Ruth recibe sesiones de quimioterapia, pero hace poco las suspendieron temporalmente porque los efectos la ponían muy mal de salud. El tratamiento también le generó la pérdida de plaquetas y ahora debe cinco unidades al banco de sangre del Hospital Edgardo Rebagliati.

Para la siguiente sesión de quimioterapia, la doctora que atiende a su hija le ha dicho que necesita otras diez unidades de plaquetas, además de cinco de sangre tipo O+.

Desde el 11 de marzo, la adolescente empezó con la radioterapia, no obstante, Rosario cuenta a La República que no pudo llevar a su hija a la sesión de este lunes 30 de marzo porque no tenía dinero para ir.

Tras la operación a la columna, su hija no se moviliza con normalidad. Se sienta por unos minutos y camina lentamente, pero termina por acostarse al poco tiempo, por lo que la desplazan con la ayuda de una silla de ruedas.

Debido a las fechas de las quimioterapias y radioterapias, la mujer no ha tenido tiempo para programar las sesiones de rehabilitación, que ayudarían a la menor a recuperar la movilidad en sus piernas.

La mujer traslada a su hija en taxi porque ha intentado llevarla en Metro de Lima y en buses de transporte público, pero la menor no se siente cómoda y no puede permanecer sentada por mucho tiempo.

Rosario ha solicitado al EsSalud una ambulancia para trasladar a Ruth cada vez que debe ir al hospital, pero en el seguro le han dicho que el servicio solo aplica a personas que se encuentran postradas en cama.

Ahora con la orden de aislamiento social obligatorio, ella ni su esposo, quien se desempeña como mototaxista, pueden trabajar, por lo que no cuenta con el dinero suficiente para ir desde su casa en Villa El Salvador hasta Jesús María, donde queda el Hospital Rebagliati.

Ninguno en el hogar ha sido beneficiario del bono de 380 soles otorgado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Durante estos días han podido sostener los gastos de alimentación gracias a los ahorros de sus hija mayor, quien tampoco pude seguir laborando por la restricción.

La madre de familia espera que puedan recibir una de las canastas que las municipalidades se encargarán de repartir gracias a los fondos destinados por el gobierno. Nos cuenta que antes de la cuarentena obligatoria, solo tenía 100 soles en el bolsillo. “No sé cómo hemos sobrevivido hasta ahora, pero felizmente hemos tenido qué comer”, comenta.

En un momento de la conversación, Rosario se quiebra y nos dice que ve con mucho pesar lo mucho que sufre su hija y a veces se siente agotada por todo lo que tiene que pasar, pero luego recobra fuerzas, pues se las debe transmitir a Ruth para que ella no decaiga.

Si desea ayudar a la familia con donación de plaquetas (que puede ser cualquier tipo de sangre), unidades de sangre O+ o cualquier otro tipo de incentivo, puede contactarse al 920 495 311, el número telefónico de Rosario Huarcaya.