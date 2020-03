Cusco: Subprefecto de Quiñota hallado ebrio en pleno toque de queda es separado del cargo

Tras la escandalosa intervención a las autoridades del distrito de Quiñota de la provincia de cusqueña de Chumbivilcas el fin de semana, el prefecto de la región Cusco Julio Hancco Palomino, se pronunció por el actuar del subprefecto distrital Toribio Álvarez Chahua y manifestó que su actuar es imperdonable por tratarse de un representante de la sociedad y que su principal función era hacer cumplir el estado de emergencia con el ejemplo.

Y es que el último sábado, en los primeros minutos de iniciado el toque de queda el alcalde de Quiñota, Oscar Torcuato Chahua Márquez, y el subprefecto en mención fueron intervenidos por un grupo de ronderos a la altura de la comunidad Lutto Kututo del distrito de Llusco cuando pretendían llegar hasta su distrito provenientes de Santo Tomás (Chumbivilcas).

Al llegar la Policía Nacional hasta este sector y realizar el registro vehicular hallaron botellas de licor y constataron que los ocupantes del vehículo de placa EGW-233 (camioneta que pertenece a la municipalidad) tenían signos de haber consumido bebidas alcohólicas, por lo que fueron trasladado a la dependencia policial.

Enterado del hecho el prefecto Julio Hancco realizó los trámites pertinentes para que proceda el retiro inmediato de Toribio Álvarez. “Nosotros como Prefectura ya hemos tomado una medida radical de cesarlo de sus funciones como autoridad política”, además señaló que el caso ya fue comunicado al Ministerio Público para que realice las investigaciones del caso.

Debido a que no es el primer caso que se presenta en la región de Cusco, Hancco Palomino no dudó en dirigirse a las autoridades provinciales y distritales. “Decirles a las autoridades que no podemos estar ajenos a la norma y encima estar incurriendo en faltas y dando mal ejemplo a la población. Esto no se perdona en este estado de emergencia”, sentenció.