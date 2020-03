Coronavirus: Funcionamiento de laboratorio en Arequipa sigue retrasándose

Arequipa. El Laboratorio de Referencia Regional del Gobierno Regional de Arequipa recién empezará a hacer el descarte de casos de COVID-19 la próxima semana. El gobernador Elmer Cáceres manifestó que la demora es porque el personal del Instituto Nacional de la Salud (INS) aún no llega para otorgarles el permiso e insumos.

Médicos de la región dudan del nuevo anuncio. Y es que este laboratorio sigue construyéndose desde hace un mes. Ayer los representantes de los cuerpos médicos cuestionaron que hasta el momento no se cuente con una base donde descartar casos de coronavirus.

Cáceres respondió señalando que ya no es un retraso de ellos. “Tenemos el laboratorio listo. También el de la Unsa. Los especialistas del INS llegarán mañana y esperamos empezar con pruebas el lunes”, añadió. En tanto, dos especialistas de salud de Arequipa viajarán a Lima para ser capacitados en el descarte del COVID-19. Estos laborarán en los laboratorios de la región y de la Unsa.

Por su parte, el gerente regional de Salud, Dember Muñoz, respondió sobre los supuestos casos de COVID-19 que no fueron asistidos a tiempo y murieron. Sobre la dama de 60 años que llegó al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (Iren Sur) y murió esperando atención en el hospital Goyeneche, dijo que ya se inició la investigación. Pero no aclaró si se tomó la muestra al cadáver y a sus familiares para descartar el mal.

Y ante la supuesta investigación que se le abrió en el Ministerio Público por no acudir a tiempo para atender a esta paciente, dijo que no ha sido notificado. Y sobre el otro caso de un varón que fue hallado muerto en su casa, adujo que el cadáver fue cremado, pero no se le aplicó prueba.