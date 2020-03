Amplían “toque de queda” ante aumento de casos en regiones que la incumplen

Nuevas medidas. A partir de hoy, los ciudadanos de las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto deberán permanecer en sus casas desde las 4:00 p.m. hasta las 5:00 a.m para frenar el avance del Covid-19. En tanto, los residentes del resto de ciudades -incluida Lima- tendrán que hacer lo mismo, pero desde las 6:00 de la tarde.

Esta ampliación de la inmovilización social obligatoria ha sido adoptada por el Gobierno frente al incumplimiento de un sector de la población durante la primera etapa del estado de emergencia, ahora prorrogado hasta el 12 de abril. “Las regiones del norte y de la selva, que son las que más desacatan el estado de emergencia, tienen coincidentemente el mayor número de infectados por coronavirus en los últimos días”, manifestó el presidente Martín Vizcarra, en su habitual mensaje a la nación pasado el mediodía.

Hasta esa hora, se reportaban 950 casos positivos de Covid-19 de un total de 13 mil 452 muestras procesadas. La mayoría se encuentra en las regiones de Lima, Arequipa, Áncash, Cusco, Ica, La Libertad, Loreto y San Martín (ver infografía).

Hay 238 pacientes hospitalizados, de los cuales 49 permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y, de estos últimos 37 con ventilación mecánica (situación más crítica).

La cifra de fallecidos, a consecuencia de la infección, se ha elevado a 24. Los últimos 6 casos se reportaron desde el viernes hasta ayer lunes: 4 en Lima y 2 en Loreto (los primeros de esta región). Las dos localidades, precisamente, son las que tienen más casos en todo el país.

En Loreto falleció un hombre de 63 años con obesidad, comorbilidad, diabetes mellitus y antecedentes de tuberculosis; y otro ciudadano de 56 años, también con obesidad. Ambos fueron atendidos en el Hospital Regional.

En Lima, el Covid-19 acabó con la vida de cuatro mujeres entre 58 y 81 años. La primera de ellas presentaba antecedentes de neumonía; la segunda tenía diabetes mellitus; y la última, antecedentes de hipertensión y desnutrición crónica.

Lo que no se oficializó ayer era el fallecimiento de una persona por Covid-19 en Tumbes. Según el gobernador regional Wilmer Dios, sería la primera víctima en esa localidad. Es un hombre de 46 años que murió aislado en su vivienda en el distrito de Aguas Verdes, en Zarumilla, tras llegar de Ecuador.

Sin embargo, en medio del avance del Covid-19, también están los pacientes que han superado la infección: 53 han sido declarados sanos. Además, 269 personas contagiadas cumplieron el aislamiento domiciliario y también recibieron el “alta”.

Más de 3 mil detenidos

En el Perú hay más detenidos por incumplir la inmovilización social obligatoria que fallecidos por el coronavirus. Solo el último domingo, 2.099 personas habían sido detenidas por incumplir los primeros 15 días del estado de emergencia nacional. Y el sábado se alcanzó una cifra récord: 4 mil personas. La mayoría de Lima, Piura y La Libertad. En total, a nivel nacional, más de 33 mil no respetó las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar que más personas mueran por esta pandemia.

“Parece que es una constante: son las mismas regiones donde hay la mayor cantidad de ciudadanos que no cumplen con lo dispuesto por el Gobierno para enfrentar de manera adecuada la enfermedad”, dijo Vizcarra.

Precisamente, y ante esta situación, el gobernador de La Libertad, Manuel Llempén, así como el de Loreto, Elisbán Ochoa, habían demandado la ampliación de la inmovilización obligatoria para que incluso comience desde la 1:00 pm.

En ese marco, para los próximos 13 días de estado de emergencia, y en base a lo evaluado en el primer periodo, el Gobierno decidió ampliar el también llamado “toque de queda” que hasta ayer comenzaba a las 8:00 p.m. Esto ha sido aprobado a través de un decreto supremo, el cual también faculta al Ministerio del Interior a elaborar un listado de los ciudadanos que lo incumplan para que sean puestos a disposición del Ministerio Público, que tipificará la falta e iniciará los procesos penales.

Para la ejecución de estas disposiciones, además, se ha llamado a los reservistas de las Fuerzas Armadas. Desde mañana hasta el sábado 4 de abril, las unidades y divisiones del Ejército recibirán a los reservistas de las clases 2018, 2019 y 2020.

Otros anuncios

Durante su mensaje a la nación, Martín Vizcarra anunció que hasta que culmine el estado de emergencia se ha suspendido el cobro en los 24 peajes a lo largo de 12 regiones a cargo de Provías Nacional.

Y, en relación a los migrantes venezolanos, también afectados por estas nuevas restricciones, refirió que las agencias cooperantes brindan apoyo para la identificación de la población vulnerable.

Pero otro dato que también llamó la atención fue que, de acuerdo a los análisis realizados por investigadores, hace más de dos semanas (antes de que inicie el estado de emergencia), se estimaba que hasta ayer habían 5 mil personas contagiadas por el coronavirus. “Hoy estamos cerca a los 1000, pero es el 20% de la proyección si no hubiéramos hecho nada. Ahí está el resultado del esfuerzo de todos. Queremos que la pendiente (curva) sea más suave. Hubiéramos podido tener un mejor resultado si tanto persona irresponsable no habría evadido las disposiciones”, indicó.

Con ello, agregó, se busca disminuir -no eliminar, ya que ahora es imposible- el efecto que no solo será en la salud, sino en la economía, en la sociedad. No se sorprendan que la curva seguirá aumentando, lo que queremos es que no se dispare".

Al respecto, Willy Lescano, jefe de la Unidad de Investigación en Enfermedades Emergentes y Cambio Climático de la Universidad Cayetano Heredia, refirió que estas medidas, en las que se prioriza el distanciamiento social, son primordiales y necesarias para controlar el avance del coronavirus. Pero para ello se requiere la urgente participación de la población.

Problemas con el Metropolitano

Los anuncios también implican nuevas medidas y reajustes en sectores como Interior y Transporte. Así, por ejemplo,el Ministerio del Interior anunció que desde mañana entrará en vigencia el nuevo pase laboral para trabajadores esenciales que deban movilizarse. Este podrá tramitarse vía online (www. gob.pe/paselaboral).

El sector reiteró que entre las personas que podrán transitar las 24 horas solo están los que forman parte de servicios de abastecimiento de alimentos, medicinas, así como transporte urbano.

Por otro lado, la Municipalidad de Lima informó que los servicios troncales y rutas alimentadoras del Metropolitano funcionarán desde las 5:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. en sus recorridos habituales. Para ello, las puertas de las estaciones y terminales se cerrarán a las 6:00 p.m., refirió en un comunicado.

No obstante, ayer los concesionarios anunciaron la suspensión del servicio desde mañana, debido a que -según dicen- la comuna no autorizó la liberación de los fondos de contingencia para hacer frente a las medidas de aislamiento social por Covid-19. Aún hay incertidumbre y urgente responsabilidad.

Pruebas para coronavirus son escasas en Loreto y Piura

Las pruebas moleculares en regiones como Loreto, Piura y Tumbes, que son afectadas por el Covid-19, son escasas y sus autoridades esperan mayor atención de parte del Ejecutivo.

El gobernador de Loreto, Elisbán Ochoa, informó que sus muestras moleculares son limitadas y cuentan con muy poco material, y la cola de espera es muy larga. Además, no cuentan con presupuesto adecuado.

Ante esta situación, el ministro de Salud, Víctor Zamora, respondió que a la región Loreto le fue asignada inicialmente un presupuesto de 2 millones 300 mil soles para afrontar la epidemia, además de otro monto que llega a 2 millones 600 mil soles.

“Se ha entregado cerca de 5 millones de soles y la ejecución de este presupuesto (apenas) llega a 10 mil soles; una razón es por las restricciones en el mercado. El día 27 de marzo recibieron 500 kits para hacer diagnósticos de laboratorio. Además, hemos dejado 200 kits para tomas de muestras que serán enviadas a Lima”, dijo el ministro Zamora.

En Piura ocurre algo similar. Los reactivos son escasos, al igual que las pruebas. “En esta región, la cifra de contagios se ha mantenido, pero esta puede ser engañosa”, señaló el alcalde de la provincia, José Díaz Dios. La autoridad espera recibir reactivos y pruebas en abril para ver la tendencia de la enfermedad en la ciudad.

Claves

Primera línea. Luego de que el 24 de marzo, el ministro de Salud, Víctor Zamora, visitara el hospital María Auxiliadora se denunció que más de mil trabajadores, entre médicos y administrativos, se encuentran en aislamiento social luego de que se reportaran casos de Covid-19.

Reservistas de FFAA. En relación al llamado de reservistas de las Fuerzas Armadas, se informó que mañana podrán acudir los licenciados de la clase 2020, el jueves y viernes 3, los del 2019; y el sábado 4 de abril los del 2018.