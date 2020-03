Puno: Pobladores de Capazo rechazaron ayuda de Tacna por emergencia

Puno. Pobladores del distrito de Capazo, provincia de El Collao-Ilave, informaron que recibieron el ofrecimiento de las autoridades de Tacna para proveerles de alimentos para que hagan más llevadero el aislamiento social contra el covid-19.

La respuesta de los comuneros fue no. Rechazaron la oferta debido a las discrepancias que existen contra el proyecto Vilavilani. Este proyecto supone el trasvase de aguas altoandinas hacia la región heroica para fines de consumo humano.

Bernabé Ordoñez, dirigente, aseguró que no empeñarán su conciencia de defensa de los recursos naturales. Recordó que están contra el proyecto porque generará serios impactos. Anunció que al término de la cuarentena continuarán en su acción de rechazo contra la obra.

Ordoñez indicó que en su jurisdicción sus paisanos de lo que sí están necesitados es de funcionarios que no les mientan respecto a los impactos negativos del proyecto. “Necesitamos verdad. Que no nos vean la cara. No por ser alpaqueros somos ignorantes. Esa obra será dañina. Parece que el profesionalismo más está sirviendo para engañar que para decir la verdad de las cosas”, dijo.

El gobierno destinó 50 mil soles para productos de la canasta familiar en beneficio de los pobladores de Capazo. La entrega será los siguientes días.