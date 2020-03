Concesionarios advierten posible suspensión del servicio del Metropolitano desde el 1 de abril

Los concesionarios del servicio de buses del Metropolitano advierten que desde el miércoles 1 de abril podrían suspender el servicio de transporte. Mediante un comunicado señalan que han notificado a la Municipalidad de Lima para que haga uso de los fondos de contigencia para compensar las pérdidas por operación.

Según los representantes de Lima Vias Express, Peru Masivo, Transvial Lima y Lima Bus Internacional, han venido coordinando con la Municipalidad de Lima y Protransporte mecanismos de compensación previstos en el contrato de concesión.

PUEDES VER: Metropolitano modifica horarios de atención ante nuevo toque de queda

A través de comunicado difundido este lunes 30 de marzo, ellos piden que la comuna limeña libere los fondos para que puedan hacer frente a los perjuicios presentados por las medidas de aislamiento social, que se impusieron para frenar la cifra de contagios por el nuevo coronavirus que causa la infección COVID-19.

Así, con la prohibición del tránsito de vehículos particulares y la reducción al 50% de la flota de transporte público, los trabajadores de los sectores esenciales como salud, alimentación, telecomunicaciones y prensa se quedarían con pocas opciones para movilizarse a sus centros de labores o retornar a sus hogares.

Sin embargo, las empresas señalan que esta medida de fuerza mayor está prevista en la Cláusula Décimo Quinta del Contrato de Concesión.

Así, indican que la propuesta de la Municipalidad de Lima fue remitida a los concesionarios el pasado 21 de marzo con el objetivo de liberar los fondos retenidos de la reserva de contingencia y hacer frente a la situación.

“Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, el Concedente (Municipalidad de Lima) no ha avanzado con la implementación de las compensaciones contractuales previstas, ni con el mecanismo de liberación de los fondos de contingencia con los que cuenta el Sistema, como es su obligación de acuerdo al contrato de concesión”, mencionaron las empresas.

Ayuda del Ejecutivo

En tanto, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, manifestó que resulta necesaria la intervención del Ejecutivo, ya que el fondo de contigencia no alcanza para cubrir todas sus obligaciones.

“Nosotros nos hemos reunido la semana pasada con la ministra de Economía para explicar eso y le hemos dicho que tenemos una parte que es un fondo contingencia que podemos utilizar, pero no alcanza para cubrir todas las obligaciones y necesitamos alguna posibilidad de mecanismo, alguna inversión para que esto no paralice. Yo sigo luchando para que esto se pueda dar. Buscar tanto por nuestra parte, como del Ejecutivo para que no haya una paralización. Apelo a que otra autoridad que tenga la responsabilidad de ayudar en este mecanismo creativo, nos ayude”, señaló.