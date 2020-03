En Santa Clara, Ate Vitarte, Rocío Elizabeth Capcha Flores sobrevive a duras penas la cuarentena instalada como prevención contra el coronavirus. Con una enfermedad en los riñones que le impide trabajar, le es imposible mantener a sus cuatro hijos menores de edad.

Rocío llegó hace 15 años a Roncadora Grande, Santa Clara. Durante años trabajó como cobradora, vendedora de chicha y cachanga para poder proveer a sus cuatro hijos con lo pocos ingresos que generaba.

Sin embargo, hoy no puede caminar. Un problema en los riñones impide que se movilice con normalidad y solo ha sido capaz de alimentar a los pequeños gracias a donaciones de los vecinos del lugar. Ella teme lo que pueda pasar con sus hijos una vez terminada la cuarentena.

“Cuando estaba bien, trabajaba mucho. Pero ahora no puedo, en esta situación es complicado y peor aún por mi estado de salud”, indicó entre lágrimas Rocío Capcha en una transmisión de RTV.

Tiene seis hijos en total. Cuatro de ellos son menores de edad, con la mayor de 15 años, otro de 12, de 9 y el más pequeño de 4. La joven madre solo desea poder solventar los gastos de la educación de todos ellos. El bono de 380 soles que recibió del Estado lo está reservando para poder matricular a su hija de 15 en el colegio.

Hace cuatro años, el padre de sus hijos la abandonó. Klever Chaupis Quinchu la dejó en la choza en la que vive hoy en Ate por otra persona y desapareció. Hoy, se hace pasar por otro individuo y no se conoce su paradero. Rocío pide al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que la apoyen con la ubicación del hombre que debería ayudarla con la manutención de los cuatro menores.

No obstante, ahí no acaban sus preocupaciones. El terreno en el que vive en la zona de Roncadora Grande, en Santa Clara no le pertenece. Según vecinos, ese lugar es un proyecto que se convertirá en un parque y la posibilidad de ser desalojada cada día se hace más tangible.

“No tengo a dónde ir, si las autoridades vienen, que me saquen. Yo pienso quedarme aquí hasta que me brinden una salida”, sostiene la joven madre. Por eso, ella pide la colaboración del alcalde de Ate, Edde Cuellar, para ser reubicada.