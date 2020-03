Freddy Espinoza nunca pensó que el virus le iba a alcanzar, aun cuando trabajaba 12 horas seguidas atendiendo pacientes infectados en una clínica en Milán, Italia. Hoy, tanto él como su esposa han dado positivo por coronavirus en sus organismos y cumplen un aislamiento social obligatorio.

El tacneño relató la dificultad de trabajar como enfermero durante la crisis en salud que ha sacudido de sobremanera al mundo y lo que es vivir con el virus.

Espinoza cuenta que un día después de su turno en el hospital privado San Rafael, llegó a casa sintiéndose muy débil y con fiebre. Al día siguiente, tenía naúseas, dolor de cabeza y malestar corporal. Se tomó unas pastillas y continuó con su rutina.

Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, sentía que se le hacía más difícil respirar. Pidió que le hiciesen una prueba de oxígeno y esta arrojó resultados que indicaban que estaba bien.

No obstante, dos días después, el aire le faltaba. Ya no tenía fiebre, pero le resultaba complicado respirar y no podía hablar.

Llamó al número de emergencia del país, el 108, y lo trasladaron al hospital. Allí, le realizaron la prueba de hisopado para determinar si se había infectado con el coronavirus. El 23 de marzo, Freddy Espinoza se enteró que había dado positivo; el 24, empezó su cuarentena.

“Nosotros en el hospital trabajamos con todo el equipo de seguridad, pero cuando nos vamos a cambiar en un ambiente de 300 enfermeros, no utilizamos ninguna protección”, recuerda sobre el posible momento de su contagio.

Freddy está casado con una italiana con la que tuvo dos hijas. Ella, también enfermera, fue trasladada al área de cuidados intensivos cuando la pandemia se desató en Italia. Espinoza cree que fue cuando él estaba aún en la etapa asintomática de la infección que ella contrajo la enfermedad.

“Psicológicamente, es duro. Es muy duro luchar con esta enfermedad”, admite en un reportaje en Panamericana.

Zona de guerra

Italia es uno de los países que más ha sido golpeados por la propagación masiva del coronavirus. Solo hoy 29 de marzo, el país ha registrado 756 muertos. En total, se habla de 10 779 personas que han fallecido por la presencia de Covid-19 en sus cuerpos.

Los profesionales de salud son la primera línea de batalla contra el contagio de esta afección respiratoria, por lo que presentan niveles de exposición altísimos. Allá, 44 doctores han muerto producto de contagio del virus, y ya son 6500 empleados de hospitales infectados.

El hospital San Rafael, en donde trabaja Freddy junto a otros 50 peruanos, fue uno de los primeros que empezó a admitir pacientes que presentaban síntomas. Espinoza cuidó de los primeros 25 pacientes de la ciudad que presentaban el virus.

Poco a poco, por la falta de prevención y la falta de información que se tenía sobre cómo detener el contagio, los ingresos de personas se multiplicaron. En una tarde, el enfermero afirma que se le “iban cinco personas”. “Es bien difícil aceptar esta realidad”, expresa conmovido a Panamericana.

En su experiencia, la situación se agravó porque, al inicio, a los pacientes ancianos que daban positivo al virus, no les controlaban el avance del mismo en su respiración y solo se percataban de la fiebre.