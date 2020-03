Coronavirus: beneficiarios del bono de S/380 podrán cobrar en otros bancos

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que los beneficiarios de la protección económica de 380 soles, que otorga el gobierno por la emergencia del coronavirus a las familias más vulnerables, podrán cobrar en las agencias del Scotiabank y Crediscotia en las regiones de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes.

Los representantes del Midis indicaron que si accedió a la subvención y cuenta con el lugar, fecha y horario de pago, debe ir al banco portando su DNI (Documento Nacional de Identificación) y respetar la distancia social de 1 metro o 1.5 metros, en las colas, para evitar contraer el coronavirus COVID-19.

Además precisaron que si resultó beneficiaria o beneficiario y le aparece “En proceso”, espere la programación para que pueda cobrar. “Es importante que no acuda a las agencias si aún no tiene fecha, lugar y horario, ya que en los bancos no atienden consultas y recomiendan usar los canales oficiales como la línea social gratuita 101 y el correo consultas@midis.go.pe”, expresaron a través de un comunicado.

El Midis precisó que este bono también podrá ser cobrado en las mencionadas agencias por los beneficiarios de las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ica, Junín, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.