Arequipa: El Gobierno debe permitir el uso de fondos de obras de Sedapar

Mónica Cuti. Arequipa

Para el gerente de Sedapar, Juan Carlos Córdova, fraccionar la deuda de los usuarios es una solución que solo debe plantearse a las personas que no están recibiendo ingresos. Además dice que para que la EPS sobrelleve la crisis por el coronavirus, es necesario usar fondos de obras.

¿Qué se está evaluando respecto al subsidio del pago por los servicios de agua?

Nosotros, a través de la OTASS, estamos alcanzando (a los ministerios) información para ver cómo afectaría esto al funcionamiento de la empresa en caso se fraccione en cuatro meses, como se dijo, porque esos meses la empresa tendría dificultades para funcionar. Quizá debería ir con una normativa para que haya un apoyo del Estado.

¿Una inyección de dinero?

No recibimos transferencias del Estado, funcionamos de acuerdo a lo que recaudamos, del 100% que se cobra, el 60% es para el funcionamiento de la empresa como la compra de insumos, pago de electricidad y personal. El saldo va a un fondo intangible para obras. Sedapar tiene ese fondo, lo que esperamos es que el Estado dé la viabilidad para su uso y no nos perjudiquemos.

¿De cuánto es el fondo?

Más de 100 millones, pero es un monto exclusivo para hacer obras, no es de libre disposición. Nosotros tenemos actualmente un paquete de obras para licitar, se licitaron ya 60 millones que están en ejecución y los otros ya tienen nombre y apellido, solo porque el Estado lo dispone se pueden dejar de hacer.

¿Qué obras, por ejemplo?

Una de las más grandes es la de cono sur-este, la ampliación de agua y desagüe para Sachaca, Uchumayo y Tiabaya, ese proyecto cuesta 68 millones de soles, está listo para licitación. El 80% del saldo de su presupuesto se usará, si es que el Estado permite su ejecución. El resto de obras que están planificadas, tendríamos que ver de dónde se sacará dinero para ejecutarlas. Es importante recalcar que no se está hablando de no pagar el servicio de agua, sino fraccionar.

¿El subsidio no es una opción?

El fraccionamiento es la única manera, porque si no se recibe el dinero, por más que se pague luego, ¿qué se hará en el tiempo que se deja de pagar? Por eso, lo que se reglamente debe ir acompañado de normas para que las empresas usen mecanismos para sostenerse.

¿Cuál es el panorama de la recaudación este mes?

Al 25 de marzo, se recaudó el 55%, el restante no se ha pagado, entonces la lógica ahora es que hay gente que sí está teniendo ingresos, entonces pedimos que el fraccionamiento no sea para todos, solo para los que no tengan.

Entonces, ¿este mes habrá dificultades para efectuar pagos?

Claro, porque la cadena de pagos empieza a tener problemas. Aun así, nosotros no tenemos tantas dificultades y se espera que esta semana se emita el Decreto de Urgencia que hable del tema. v