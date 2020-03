Un mototaxita fue asesinado a tiros, mientras que su hermano quien dijo ser panadero, resultó gravemente herido en una presunta disputa entre gremios de construcción civil, que según la Policía, podría tratarse para obtener el control total del cobro de cupos o la ejecución de proyectos de obras. No dejan de lado que también se trate del cobro de cupos a los agremiados a este sindicato.

La policía informó que el mototaxista Bernardo Francisco Zapata Farías (46) y su hermano el panadero Israel Zapata, tendrían lazos con gremios de construcción civil, por lo que se volvieron el blanco de sus rivales quienes contrataron a unos sicarios para asesinarlos.

El jefe de la de la Macro Región policial de Piura, general Eswin Manay Guerrero señaló que el ataque se registró a las 11:30 horas cuando las víctimas se encontraban en el frontis de su vivienda ubicada en el sector de Nuevo Horizonte en la ciudad de Sullana, cuando aparecieron los asesinos a bordo de una motocicleta y una vez que los tuvieron localizados abrieron fuego.

Según el jefe policial serían integrantes de la banda “Los Bolongos de Tumbes” quienes se habría aliado con el sullanero Marlon Arteaga Pacherez (a) “Ojón Marlon” para perpetrar el crimen y de esa manera puedan sacar del camino a sus rivales.

Se informó que vecinos de las víctimas al ver lo sucedido persiguieron e intentaron detener a los sospechosos lanzándoles piedras pero huyeron. Alertaron a la Policía de lo ocurrido y se inició la persecución de los asesinos, la misma que terminó en un feroz tiroteo.

Al final la Policía detuvo a “Ojón Marlón” y a su cómplice Edwin Roncal Escobar(33), quienes por el momento se encuentran siendo investigados por el crimen cometido. Los heridos fueron auxiliados y llevados al Hospital de Apoyo de Sullana, pero allí falleció Bernardo Zapata, mientras que su hermano Israel se recupera de sus lesiones.

A los sospechosos se les incautó un arma de fuego la misma que será homologada para determinar si fue usada en el crimen o en otros actos delictivos.

Bernardo Farias, es padre de dos hijos, recibió dos impactos de bala, mientras que su hermano Israel recibió uno. Sus familiares señalaron que el occiso y su hermano no tenían problemas y que no permanecían a construcción civil, por lo que no tienen idea porqué los atacaron.

La moto negra en la que se desplazaban los presuntos asesinos también fue intervenida. La investigación está a cargo del Departamento de Investigación Criminal de Sullana.