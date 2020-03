Un desgarrador testimonio dio la ciudadana mexicana que pasa momentos muy duros en Cusco tras la pérdida de su esposo, quien murió víctima del COVID-19. Ella pide volver a casa en su querido Yucatán en México, para estar con su familia en estos momentos de dolor.

“Necesito regresar por favor, no sé si decir que me tratan mal, por ratos veo a las muchachas que vienen a dejarme comida y salen corriendo. Es por temor me dice la doctora, tienen razón, tienen que cuidarse ellos y sus familias, pero creo que debería haber mejor calidad”, dice la afligida mujer.

Su doloroso relato continúa con su deseo de poder estar con los suyos y menguar los duros momentos que le toca vivir distante de su familia en Cusco. “Necesito irme, salir de acá para mi México lindo, quiero estar en casa, sé que no voy a encontrar a mi esposo, pero al menos estaré en casa con mis hijos, por favor”, termina su penoso testimonio.

El audio corresponde a un mensaje que hizo antes de ser trasladada del hotel donde estaba confinada al Hospital Regional de Cusco para un mejor seguimiento de su caso, en vista que presenta un fuerte cuadro depresivo.

El gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, informó que la turista dio positivo al nuevo coronavirus; sin embargo, su salud continúa estable. Asimismo, refirió que mantiene contacto con sus familiares y la embajada mexicana, que no descarta el arribo de un vuelo para su repatriación.