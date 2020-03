Cusco: Policía pidió permiso por síntomas de COVID-19 y fue hallado ebrio

El Fuero Militar Policial en Cusco dictó dos meses de prisión preventiva contra el suboficial PNP Roger Cutucalla Aima de 26 años. De acuerdo al reporte policial, el pasado 25 de marzo solicitó permiso a sus superiores de la comisaría de Andahuaylillas (Quispicanchi). El policía señalaba que tenía dificultades respiratorias.

Al día siguiente, el suboficial fue hallado junto a una joven en la ciudad de Cusco. Ambos fueron intervenidos tras la denuncia de los vecinos del distrito de San Sebastián. En estas circunstancias, la mujer acusó al policía por el presunto intento de violación sexual. Luego cuando ambos fueron trasladados a la comisaría, la mujer se retractó de los cargos contra Cutucalla Aima. Ella señaló que lo denunció en un momento de cólera.

Tras realizarle la prueba de alcoholemia, el suboficial arrojó 0.9 gramos de alcohol por litro de sangre, cantidad por encima del límite permitido. Por lo tanto, el policía afrontará un proceso judicial por los presuntos delitos de excusa indebida y violación de consigna en agravio de su institución. Esta última se castiga con una pena de hasta seis años de cárcel.

Durante la audiencia de prisión preventiva, el fiscal refirió que el imputado no acudió al policlínico Santa Rosa de la PNP para ser evaluado. Por su parte, el efectivo manifestó en su defensa que fue atendido por un médico particular debido a que presentó síntomas parecidos al COVID 19. Además, que los resultados del dosaje etílico dieron positivo porque tomó medicamentos por recomendación médica. Hecho que no pudo ser corroborado. El caso se mantiene en investigación.