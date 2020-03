COVID-19: en Cusco temen que turistas propaguen virus

José Víctor Salcedo

Cusco

El coronavirus ya mató a dos turistas en Cusco: un mexicano de 76 años y un chino de 64 años (de Hong Kong). Ambos comparten un trágico final: morir lejos de sus tierras, solos, en compañía de sus parejas. El primero falleció en UCI del hospital de Contingencia el 24 de marzo y el segundo en su hotel la madrugada del viernes último. Serán cremados en Cusco y sus cenizas no podrán volver a sus países. Así lo dispone el protocolo.

La cifra de casos confirmados de COVID-19 subió en Cusco a 14 en menos de dos días. Tres son peruanos que llegaron infectados del extranjero y Lima, y once son extranjeros de diferentes nacionalidades.

El turista chino murió sin presentar síntoma, según versión del hotel. Nunca buscó ayuda médica y por eso no estaba en los registros de sospechosos. La Dirección Regional de Salud (Diresa) tomó muestras cuando ya era cadáver y, unas horas después, confirmó que estaba infectado.

Este hecho encendió las alarmas en Cusco. ¿A cuántas personas contagió el chino? ¿Cuántos turistas pueden correr la misma suerte? ¿Por qué hay tanta complacencia con los extranjeros que incumplen el aislamiento forzado?

No hay una cifra exacta de visitantes varados en Cusco. Sin embargo, cada día se ve a varios caminando en parejas o grupos pequeños. Aunque infringen el aislamiento social obligatorio, recién se están tomando acciones severas. Hay videos que muestran cómo salen a caminar por los barrios tradicionales.

El exdirector Regional de Comercio Exterior y Turismo, Luis Ángel Aragón, planteó la necesidad de que Diresa haga un barrido en cada hostal, hostel y hotel para someter a las pruebas a los turistas.

Sobre el asunto, el director de Diresa, Darío Navarro, informó que justamente están en la tarea de hacer un tamizaje del mayor número posible de turistas y peruanos que llegaron del exterior y que podrían estar contaminados. Contar con un laboratorio que puede procesar hasta 120 muestras diarias es una gran ayuda.

No obstante, hay pocos reactivos. El jueves llegaron 100 muestras. Ahora han pedido otras 2 000 que podrían llegar hoy. También informó que la semana pasada empezaron un censo de hoteles y turistas, porque hay un gran grupo que llega por sus propios medios y utiliza servicios informales. “Un problema que tenemos es que los turistas saben que cuando intervenimos un hotel que no guarda garantías sanitarias, han empezado a desplazarse y están alquilando departamentos. Estos señores de alguna manera están diseminando, porque son altamente portadores”, explicó Navarro.

Mano dura

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) informó a las autoridades policiales y fiscales para que procedan conforme a ley. Eso equivale a decir que intervengan, detengan y denuncien a los turistas infractores de la cuarentena forzada.

Al respecto, el subprefecto del Cusco, Néstor Larico, informó que se están tomando acciones conjuntas para impedir la circulación de los visitantes y denunciar a los irresponsables, así como a los administradores de hoteles por incumplir el mandato de evitar que los turistas abandonen el hotel. El artículo 368 del Código Penal sanciona el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. “El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años”, señala la norma.❖

Coronavirus agrava males de enfermos

Es muy difícil o hipotético que una persona sana fallezca y le demuestren que tenía coronavirus. No hay literatura o investigación que pueda demostrar eso. Tendría que estar asociado a una comorbilidad (enfermedades crónicas) o presentar los síntomas. Si yo tuviera diabetes, hipertensión y obesidad, son factores de riesgo que agravan mi salud. Si tengo coronavirus, el riesgo que corre mi vida es más alto. Yo fallezco por la enfermedad que tenga asociada al coronavirus. Si tengo 99 años y me da una neumonía, me voy a morir más por la edad que por la neumonía.