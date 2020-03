La Sociedad Peruana de Psicoanálisis ha hecho una línea de escucha para quienes necesiten contención. “Muchas otras organizaciones profesionales podrían brindar su apoyo”, dice Teresa Ciudad, psicoanalista que responde sobre los retos que enfrentamos en medio de la emergencia por la pandemia del COVID-19.

¿Esta etapa cambiará nuestra manera de relacionarnos?

No lo sé. La mente humana es muy resistente al cambio. Posiblemente tengamos que asimilar experiencias nuevas y, a la vez, una parte de nosotros desee regresar a lo de antes. Cambiar no es fácil y esta experiencia ha puesto a la mente humana al límite de su capacidad.

¿Qué nos puede enseñar esta experiencia?

No sería tan optimista de decir que de aquí vamos a salir renovados, más solidarios. Estamos compartiendo un destino común, algo casi inédito en nuestra sociedad en donde las experiencias las vivíamos de acuerdo a los grupos sociales de pertenencia. Ahora todos estamos encerrados.

Un destino común forzado.

De la noche a la mañana, que nos cambió la vida. Quisiera creer que después de esto podríamos ser un poco más considerados con el prójimo, más cuidadosos con las personas, aunque esto es más difícil.

Podría pasar que empecemos a tenerla cierta aversión a las multitudes, ¿no?

Eso nos va a quedar por un buen tiempo. Para pensar en conciertos, en eventos públicos, antes vamos a tener que recuperarnos del miedo de estar próximos los unos a los otros. Mi prójimo se convirtió en el portador de una amenaza.

Algo que se exacerba con el lenguaje bélico que se usa, ¿cierto? se habla de “la guerra” contra el virus, por ejemplo.

Así es. Los miedos frente a una epidemia son hasta atávicos, nutridos de historias muy antiguas. Mi madre me contaba cómo había sido la peste negra en el norte del Perú, y yo pensaba que esa historia había quedado sepultada en mí como muchas otras, sin embargo, lo de ahora la reactiva. Lo que debería primar ahora es el pensamiento más científico, pero no es así porque somos una amalgama de lo racional y de angustias más primitivas.

No es raro sentir angustia.

Por cierto. Hay que darle un espacio al miedo, a la incertidumbre.

Se cuestiona mucho a quienes salen y no cumplen la cuarentena. se les acusa de ser posibles culpables de que el virus no amaine sino se propague. la queja es válida, aunque, a veces, hay que pensar en lo que puede atravesar alguien que rompe el encierro.

Hay gente que no soporta la angustia de estar en un espacio cerrado. La claustrofobia es un síntoma. Hay personas que le tienen mucha bronca a cualquier cosa que pueda ser un límite y no están dispuestas a negociar su libertad por el bien común. Hay una doble manera de entenderlo. Por un lado, sí, desde la conciencia ciudadana uno diría “a este le importa tres cominos el prójimo”. Es cierto. Pero a veces están los que no soportan quedarse en sus casas. Todos tenemos nuestro poquito de claustrofobia, esos enclaves patológicos que se activan en situaciones como esta. Y hay que considerar que la angustia por no poder subvencionar un encierro debe ser muy grande. Lo que es cierto es que hay mucha dureza y condena. Lo entiendo. Cuando estamos asustados, creemos que todo nuestro esfuerzo se pone en riesgo.

¿Qué le ha parecido el comportamiento de Martín Vizcarra en la crisis?

El gobierno ha actuado de manera acertada y a tiempo. Estaba leyendo un artículo de (Yuval) Harari, este historiador israelí tan interesante, que dice que a nivel mundial no hay un liderazgo frente a la epidemia, aunque él se refiere más a los jefes de los países más poderosos. Y decía una metáfora interesante: “no hay un adulto en la sala”. Yo pienso que, en el caso del Perú, país chico, al que le falta tanto desarrollo, tantas cosas, Vizcarra es el adulto que está en la sala. Vizcarra adoptó un liderazgo claro, sencillo y sensato. Me parece extraordinario que esté todos los días en cámaras respondiendo preguntas y siendo muy sincero en que esto no lo esperaba nadie y que hay cosas que deben ser corregidas en el camino. Yo no entiendo mucho, se lo digo como ciudadana, las críticas de mala fe de algunos columnistas. No hay una sola potencia que haya podido enfrentar la pandemia sin muertos ni contagios. ¿Qué le piden al Perú? Eso no quiere decir que uno no sea crítico. Dicho esto, entiendo que la mayoría estamos de acuerdo con las medidas adoptadas.

Eso dice una reciente encuesta. el reto está en cómo hacer para que la cuarentena mantenga su popularidad.

Eso mismo, y será difícil. Entramos a una tercera semana y a la cuarta imagino que ya todos estaremos desesperados.

¿Y cómo se puede hacer para superar, entonces, las semanas que vienen?

Nunca diría que le saquen provecho al día, que le saquen el jugo. No. Más que nunca, surgirán ansiedades, miedos, rabia, frustración, y hay que darle espacio a todo eso, sin penalizar al que se molesta, al que tiene un arranque de mal humor. Tratar de ayudarnos y contenernos es lo mejor. Y, por favor, sin moralizar. Nada de ‘tú esto’, ‘tú lo otro’. No. Ya estamos hartos de eso. No moralizar, sino…

¿Humanizar?

Usted lo ha dicho maravillosamente. Hay que humanizar la situación.