Efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Barranco - Chorrillos lograron la captura de una banda delincuencial integrada por tres sujetos que minutos antes habían participado en el asalto a un camión que transportaba lácteos y embutidos.

El vehículo había estacionado en una calle del asentamiento humano Tacalá para poder hacer el reparto de productos a las bodegas de la zona. El momento fue aprovechado por los asaltantes para acercarse y amenazar con armas de fuego a los que se quedaron encargados de la unidad.

“Cuando fueron a repartir a diversas tiendas, me intercepta un sujeto con una pistola y me pide el dinero”, contó una trabajador a América Noticias.

“Sí, me amenazó de muerte. Agarró la pistola y me apuntó a la cabeza. Me preguntó por la plata y yo le dije que no tenía. Ahí fue cuando agarró mi caja, donde estaba todo el dinero”, agregó otro agraviado.

Los hampones se apoderaron de más de 3000 soles en efectivo y pretendieron huir; sin embargo, los policías se percataron del hecho y los persiguieron, iniciándose una balacera a plena luz del día.

El enfrentamiento terminó con la captura de los delincuentes, quienes fueron identificados como Luis Alberto Congona Delgado, (a) ‘El Cholo’, José Luis Suyo Huamaní, (a) ‘Negro’, y César Augusto Bendezú Cotrina, (a) ‘Pelao’.

La Policía informó que en poder de los asaltantes se encontró dos armas, droga y celulares.

Se supo que los integrantes de esta banda, denominada como ‘Los Injertos de Tacalá', presentan antecedentes por robo agravado, asalto y otros delitos similares.