Todavía no hay vuelo de retorno para peruanos sin refugio en Australia

Alrededor de un centenar de peruanos jóvenes que en su mayoría viajó a distintas localidades de Oceanía en cumplimiento de un programa de estudios y trabajo, demanda al Ministerio de Relaciones Exteriores que les preste atención porque se encuentra en un país muy lejano.

Todos los compatriotas cuentan con visa de estudios y trabajo y estaban con boletos de retorno, pero, en uno casos, sus vuelos fueron suprimidos por el estado de emergencia decretado por el gobierno, y en otros, las autoridades de Sydney, Brisbane, Melbourne y Perth, donde se encontraban, dispusieron el cierre de todos los centros de atención pública o de estudios donde los peruanos estaban cumpliendo sus tareas.

Contactados por La República, los connacionales afirmaron que todos los esfuerzos que han desplegado ante la embajada de Perú en Sidney, Australia, han sido inútiles hasta el momento y que les preocupa la falta de noticias porque entre los varados se encuentran personas enfermas.

Una de ellas es Sonia Correa Vilela, de 30 años.

De mal en peor

“Somos aproximadamente cien peruanos que lamentablemente no contamos con el apoyo del Consulado de nuestro país aquí en Australia y es algo desesperante", relató: "Vine a Australia con la visa de la Working Holiday que dura un año. Llegué en mayo del año pasado a Sydney para trabajar y poder ayudar a mi familia, pero por razones de una enfermedad adelanté mi vuelo para el 17 para regresar a Perú. Pero las fronteras fueron cerradas", dijo a La República Sonia Correa.

"Durante mi permanencia en Australia, sufrí una intoxicación que me dejó una artritis reactiva en las manos y pies, pero pude atenderme con el seguro viajero. Sin embargo, seguro no cubre algunos exámenes que me debo hacer y acá el tratamiento es muy caro. Por eso decidí regresar a Perú", declaró.

"Estaba a 12 horas de abordar el avión y había entregado las llaves del hospedaje donde vivía, cuando me enteré que mi vuelo se había cancelado. No sabía qué hacer y quedé llorando porque acá en Australia no tengo a nadie", dijo, acongojada.

PUEDES VER Martín Vizcarra: Bono de 380 soles será ampliado a 760 soles

"Ahora estoy viviendo de la caridad de una iglesia, que a cambio de trabajos domésticos me apoya con la comida. Yo al igual que otros compatriotas varados en Australia no contamos con ayuda económica del Consulado, no obstante que el gobierno ha dispuesto de dicha contribución para peruanos como nosotros”, manifestó Sonia Correa.

La enfermedad acecha

Betty Celis Díaz, una ingeniera civil de 35 años, llegó a Australia enviada por la empresa donde labora para recibir capacitación en su especialidad. Contaba con todo listo para el regreso, pero quedó atrapada por el estado de emergencia.

“La empresa donde trabajo me envió para capacitarme para la aplicación de un software. Tenía mi pasaje de regreso para el día 16 de marzo. Sin embargo, con el mensaje del presidente Martín Vizcarra se canceló mi vuelo por el cierre de las fronteras. Yo partí a mediados de febrero, cuando en Perú todavía no había un caso de coronavirus, pero nunca imaginé que esta epidemia se propagara rápidamente. Ahora estoy sola sin poder regresar a mi país", lamentó Betty Celis.

PUEDES VER Enfermeras mexicanas denuncian discriminación por temor al coronavirus

"La noticia me sorprendió cuando llegué a Sydney, donde hice una escala. En esos momentos se cancelaron los vuelos. Finalmente tuve que regresar a Brisbane, donde me encuentro alojada, hasta que el consulado nos avise para regresar", relató con angustia: "Esta situación me afecta bastante, porque no sé lo que pasará porque han transcurrido dos semanas y ahora el gobierno ha ampliado la emergencia dos semanas más. Esto me afecta porque soy asmática y porque yo tenía un tratamiento en el Perú. Yo aquí no tengo seguro y no me pueden vender medicinas sin ninguna prescripción médica. Yo estoy peligrando porque si me llego a enfermar mi situación se va a complicar porque estoy sola y no conozco a nadie”.

Para aliviar la situación de los connacionales, la cónsul del Perú en Sidney, Eliana Beraún, emitió un comunicado por redes sociales en el que solicita a los compatriotas residentes en Australia a que ofrezcan refugio temporal a los compatriotas varados.

Necesitamos de todos

“Se apela a la solidaridad y el espíritu humanitario de quienes pueden ofrecer alojamiento y alimentación temporal de manera gratuita a fin de aliviar en cierta medida la situación actual por la que atraviesan nuestro jóvenes”, señala la cónsul Beraún: “Muchos de nuestros compatriotas, en su mayoría jóvenes estudiantes y con visas temporales de vacaciones y trabajo, se enfrentan a una situación económica incierta, debido al cierre de locales y pérdida de empleos, que no les permitirá cubrir sus gastos esenciales de mantenimiento sin ayuda”.

Por Facebook, la cónsul Eliana Beraún recibió la respuesta positiva de entidades y personas dispuestas ayudar, pero también se registraron mensajes de los peruanos varados, quienes indican que saben que el presidente Martín Vizcarra declaró que las autoridades en el exterior están en la obligación de atenderlos con prioridad y que la falta de recursos no era un pretexto para que no los acojan.

"Nosotros venimos a Australia por cuatro semanas, por un curso de inglés. Para ser precisa, estuvimos en la ciudad de Sydney y teníamos que regresar al Perú el 18 de marzo. Cuando cancelaron el vuelo por la situación de emergencia, nos comunicamos de inmediato con la aerolínea para cambiar los pasajes y ya no había ningún cupo disponible. Todo se había cancelado, ni siquiera podíamos llegar a Santiago de Chile, porque no nos iban a dejar entrar”, explicó la comunicadora social peruana Wayta Rosales Cano.

“Al día siguiente nos acercamos al consulado para indagar y en lugar de recibir apoyo y orientación, salió una adscrita que nos trató de mala gana. 'Solo deben empadronarse por internet y esperen que los llame’, dijo la funcionaria y nos cerró la puerta. Pese a que nosotros somos peruanos, no nos dejaron entrar", relató: "Esta situación nos afecta económica y emocionalmente y también me preocupa, porque estoy con mi esposo, que es asmático. El teniendo seguro en Lima, no se puede atender y ya estamos fuera de nuestro presupuesto", indicó.

Vanessa Obregón Contreras, residente en Sydney , demandó un avión humanitario para su padre Sebastián Obregón González, de 80 años, que está enfermo.

Una buena opción

"Mi padre tenía las maletas hechas para regresar a Perú. Su vuelo era para el 17 de marzo, pero con el coronavirus cerraron el aeropuerto un día antes. Mi padre es una persona de 80 años que está enfermo, por un mal en la rodilla y no puede caminar bien. Además presenta problemas en la ingle y tenía que ser operado allá en Perú. Él no tiene un seguro y aquí el tratamiento es carísimo", dijo Vanessa Obregón .

Hoy en horas de la mañana los afectados remitieron una carta al embajador de Perú en Australia, Miguel Julián Palomino de la Gala, explicándole la difícil situación en que viven e insisten en realizar las coordinaciones para regresar al país. Un avión saldrá con destino a Lima para repatriar a ciudadanos australianos. Le piden aprovechar el vuelo para partir hacia el Perú. Es una buena opción.

Datos

En Sydney hay 52 peruanos varados. En Perth, 20; Melbourne, 9; Queensland, 8; Canberra, 5: Western Australia, 4; Tasmania, 2; y otros 10 en diferentes localidades.