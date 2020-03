Puente Piedra: denuncian que madre y padrastro obligaron a niño a sentarse sobre un ladrillo caliente

En el distrito de Puente Piedra, un caso de violencia infantil ha indignado a los vecinos de la zona de Zapallal, dado que un niño de 4 años fue obligado a sentarse en un ladrillo caliente por su madre y padrastro.

Se trata de Cinthia Barja y Gary Saldaña, quienes pusieron en riesgo la salud del niño. Según la tía del menor, Antuanet Barja, la agresión tuvo lugar hace 10 días en Puente Piedra.

En declaraciones a RPP, la tía contó la versión de su sobrino respecto a la difícil situación que le tocó vivir. “Él me contó, cuando yo lo he llevado al hospital, que mi hermana le dijo a Gary Saldaña que lo siente en el ladrillo caliente para que no vuelva a orinarse”, indicó.

Luego de haberse enterado de la situación de su sobrino, Antuanet Barja no dudó en presentar la denuncia. Con la finalidad de que capturen a los responsables, fue a la comisaría de Zapallal; sin embargo, los policías le habrían dicho que no podían hacer nada al respecto debido a la emergencia del coronavirus.

La tía relató que fue a la comisaría el 19 de marzo y recibió una negativa de los agentes policiales. "Me dijeron que no podían hacer nada por lo que hay este virus y que tenía que esperar a que esto pase. Si ellos se escapan, va a ser culpa de las autoridades porque hasta ahora no los detienen”, añadió.

El menor presenta quemaduras de tercer grado y se encuentra al cuidado de su padre biológico. En tanto, el niño está a la espera de una nueva intervención, pues la primera operación no tuvo los resultados esperados.