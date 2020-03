Esta semana se conoció que tres mujeres son las primeras pacientes curadas de coronavirus en Piura, sin embargo, dos de ellas no han podido regresar a sus casas tras ser víctimas de discriminación y amenazas.

El director regional de Salud, Víctor Távara Córdova, informó que entre estas pacientes se encontraba una gestante, quien evolucionó muy bien a la enfermedad. Mientras que las otras dos mujeres, quienes padecían problemas respiratorios, también fueron dadas de alta tras conocer que las últimas pruebas arrojaron negativo.

Además, se supo el gobernador regional de Piura, Servando García Correa, informó que las últimas dos son hermanas y estuvieron hospitalizadas en la unidad de aislamiento frente al hospital Santa Rosa de Piura, pero tras las buenas noticias de su cura aún no pueden regresar a casa.

Esto se debe ha que las hermanas han sido víctimas de discriminación e incluso amenazas.

“La buena noticia es que las dos mujeres están en situación de alta, no tienen ninguna dificultad médica, pero nos preocupa mucho el prejuicio de algún sector de la población que no quieren que regresen a su zona, eso no puede ser”, dijo Servando.

Según los últimos reportes, en la región se han tomado 226 muestras, de las cuales 152 han sido procesadas: 20 arrojaron positivo y 132 negativo a Covid-19. Las otras 74 están pendientes de resultados.