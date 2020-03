Médicos denuncian que hospitales destinados a COVID-19 no son adecuados para atender a pacientes

“Si van a convertir a este centro como un centro COVID-19, tenemos que tener un ambiente ideal para recibirlo”, se lee en el comunicado del Cuerpo Médico del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, ubicado en Trujillo, La Libertad. Ello, tras la decisión de EsSalud de convertirlo en un nosocomio exclusivo para casos sospechoso y confirmados del nuevo coronavirus.

Para el médico Elqui Bazán, secretario de Defensa del Cuerpo Médico de este hospital, el principal problema es que en el referido centro de salud se atiende a pacientes oncológicos y ningún otro de la región se encuentra capacitado. “Atendemos pacientes muy complejos, es el hospital de cabecera de la Red Asistencial de La Libertad”.

Sin embargo, a través de un comunicado oficial de EsSalud, se confirmó que los asegurados con enfermedades crónicas otras patologías del hospital Virgen de la Puerta serán “referidos temporalmente al Hospital Víctor Lazarte Echegaray, donde seguirán recibiendo atención médica”. Además, se descartó el fallecimiento de un paciente diagnosticado con Covid-19 en el referido nosocomio.

“La gerencia dice que tenemos un plan, lo cual es falso (...) Es más probable que la tasa de mortandad aumentará, no necesariamente del COVID-19, sino de los que dejaron de ser atendidos para afrontar esta pandemia, lo cual no tiene lógica absoluta. En conclusión, no hay condiciones mínimas ideales para atender a pacientes COVID-19”, se explica en el documento del Cuerpo Médico del hospital trujillano.

Equiparán UCI en hospital de Lambayeque

El Hospital Luis Heysen Inchaustegui en La Libertad es otro nosocomio que ha sido destinado para los casos de Covid-19 por la Red Asistencial de la referida región. Sin embargo, el doctor Danny Sánchez, a través de sus redes sociales,denunció que este hospital no cuenta ni con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Ante ello, EsSalud indicó que “viene dotando del equipamiento necesario” para que este hospital cuente con una UCI, así como con recurso humano capacitado y todas las condiciones necesarias para la atención de pacientes con Covid-19.

Sin embargo, para el médico Sánchez, el nosocomio tampoco tiene aire acondiciones de presión negativa y solo cuenta con un ascensor operativo. “No somos héroes ni nada, somos seres humanos con familia, formados para ser médicos, pero si no tenemos las mínimas condiciones, nuestra salud corre peligro”, agrega.