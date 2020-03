Las redes saturadas. Un incremento de hasta el 50% del uso habitual del internet se viene reportando en el país durante la cuarentena dispuesta desde hace casi dos semanas. Así lo informaron las operadoras Bitel, Claro, Entel y Movistar, las cuales forman parte de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

“Normalmente, las horas de mayor tráfico de la red eran las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Hoy, con la cuarentena, esa situación es todo el día”, explicó la titular de AFIN, Leonie Roca.

También precisó que este incremento se ve reflejado por el uso recreacional de la banda ancha, pero también por el tema laboral (teleconferencias), bancario (transferencias); así como por la telemedicina y la teleeducación (que ya viene siendo usada por colegios particulares).

En esa misma línea, el vicepresidente de Telefónica, Dennis Fernández, agregó en Canal N que las aplicaciones más usadas son las vinculadas al entretenimiento y ocio (Facebook, Netflix, YouTube). Los juegos en línea saturan también la red de telecomunicaciones.

“Es una situación inédita la que estamos viviendo. Desde el inicio estamos soportando un aumento de entre el 9% y 20%, en tráfico móvil, y entre el 30% y 40% en tráfico fijo. Nuestras redes han sido puestas a prueba y han respondido”, señaló.

No habrá cortes

Por su parte, la presidenta de AFIN afirmó que viene coordinando con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para fomentar el uso adecuado de la banda ancha. “Una reflexión de largo plazo es la poca capacidad de la red, la misma que necesita ser ampliada con más antenas y fibra óptica. El servicio de las telecomunicaciones está haciendo funcionar toda esta situación de emergencia”, manifestó.

Se debe indicar que las operadoras de telefonía Bitel, Entel, Claro y Movistar se comprometieron a no suspender el servicio de telecomunicaciones ante la falta de pago en esta crisis. No obstante, pidieron a los clientes que sí pueden hacerlo, cumplir con los plazos establecidos para no afectar la cadena laboral del servicio.

Sugerencia de uso por horas

El Osiptel recomendó el uso responsable del internet. Así pidió priorizar, entre las 8 a.m. y 6 p.m., el horario de teletrabajo (videoconferencias o envío de correos).

En tanto, dijo no usar la red entre las 6 a.m. y 9 p.m. (mayor tráfico).

Lo que sí recomendó es que entre las 9 p.m. y 8 a.m. es el mejor horario para los videojuegos y las descargas de series, fotos y películas.