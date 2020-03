Joseph Paucar fue detenido este viernes 27 de marzo cuando lo vieron bebiendo licor con tres sujetos en la vía pública. Los serenos lo intervinieron porque estaba incumpliendo la cuarentena dispuesta para evitar la propagación del coronavirus.

El joven estaba celebrando su cumpleaños al costado del río de la asociación de vivienda Yaychu, en la provincia de Paucartambo de Cusco. Reaccionó de forma agresiva contra las autoridades que se le acercaron para detenerlo.

En la patrulla, el sujeto insultó a los serenos y estornudó a propósito para decir que sufre coronavirus. Quería que lo dejen libre. Gritaba que no podían detenerlo porque era su cumpleaños.

Después de que observó que los serenos le estaban grabando, les pidió que difundieran las imágenes en Facebook, pues quería hacerse conocido.

“Joseph Paucar para el mundo entero. Publica en Facebook tío para hacerme popular ... tengo coronavirus”, se le escucha decir al detenido.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, advirtió que si las personas continúan saliendo a las calles es probable que el coronavirus afecte a gran cantidad de personas y que, por lo tanto, se saturen los hospitales.

“Hay un 8% de peruanos y peruanas que reconocen que no está cumpliendo. Esta guerra contra esta enfermedad la ganamos todos, pero todos juntos. No podemos darle una ventaja al virus de ese 8% que dice abiertamente que no están cumpliendo”, afirmó.