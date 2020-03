Con tema musical buscan crear conciencia sobre el peligroso coronavirus

Quiere educar a los chiclayanos sobre lo que es el virus Covid-19 a través de la música. El conocido músico tumaneño Luis Alberto Leyva Burga junto a su hermana convocaron a los cantautores más representativos de región a fin de grabar el tema y lograr hacer que tomen conciencia de los riesgos que esta enfermedad implica y que las medidas sanitarias ya dictas son las más adecuadas para poder vencer esta pandemia.

El video fue hecho en seis día y ninguno de los músicos debió abandonar su casa, pues quisieron dar ejemplo quedándose en casa y a través de una aplicación hicieron la grabación.

“Nos comunicamos con cantantes como Hellen Ruiz, Edson Zeballos, Alex Muñoz, Carlos Zurita, Miriam Leiva, Celhinna Rivas, Alicia Barboza, Valeria Zapata, y Papo Anhuamán quien se encargó de realizar la locución en el vídeo. Todos lo hicieron de buena gana y nadie cobró nada. Estos unidos todos en esta tarea de luchar contra el Covid-19”, dijo Miriam Leyva hermana del compositor.

Refirió que al enterarse de su proyecto se sumaron músicos Alex Aurazo, Anghelo Saba, Giusppe Star, Alex Chero, Russel Castañeda, Toño Rodríguez, Manuel Moscoso, Carlos Aurazo, Vearlinz Chambergo en un solo de batería y Richard Flores en las congas y bongó.

Las mezclas estuvieron a cargo de Danilo Seguro “Óyelo estudios”, y finalmente Edson Zeballos en los audiovisuales. Varias salas de grabación se unieron a esta tarea como Nordisc records A&M, Promaster Studios, Estrella Records y RC Studio de Lima.

En videoclip revelan las consecuencias de no hacer caso a las medidas sanitarias y de no quedarse en casa como lo ha pedido el Gobierno. También indican que no esperemos estar como en Europa para recién tomar conciencia de lo que pasando y hacer caso a las medidas preventivas.

“Esperemos que este trabajo sea visto y que todos los lambayecanos no esperemos a que esto se salga de control para recién hacer caso a lo que nos dice. Hay que ser responsables”, añadió.