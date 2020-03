Beneficiarios del bono de S/380 que ofrece el Gobierno durante la cuarentena piden la urgente ayuda de autoridades y la sociedad civil para ubicar a una anciana de extrema pobreza que no pudo recibir el aporte pues no fue considerada para ello en Huancayo.

De acuerdo al video difundido en Facebook por el usuario jimmycanoavila, la mujer de avanzada edad se encontraba junto a su esposo en los exteriores del Banco de la Nación del distrito de Chilca, en Huancayo, lamentándose de no haber recibido el bono de 380 soles ofrecido por el gobierno durante la cuarentena.

“¿Por qué estás llorando?”, le pregunta su interlocutor. “Tengo hambre, papito”, responde ella, guardando temblorosa su DNI en una pequeña cartera. "¿Qué cosa como yo? Todo está cerrado”.

Como se recuerda, el presidente Martín Vizcarra decretó la entrega de un bono de 380 soles para las personas de extrema pobreza que se vieran afectadas por la cuarentena del coronavirus. Sin embargo, la distribución a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social incluía un sondeo por aplicativo móvil en el que no todos pudieron verificar.

Este sería el caso de la octogenaria, pues al ser consultada por el bono solo atinó a responder que “no sabía”.

“Hoy me toco vivir el día más triste de esta cuarentena. Una señora octogenaria salía del Banco la Nación de Chilca en Huancayo, con lagrimas en los ojos quejándose que no le toco el Bono de 380 para personas pobres, mencionando que ya no tiene que comer y que ya no tiene dinero para comprar sus alimentos y que solo vivía con su esposo de la misma edad”, menciona el autor de la publicación en la descripción del video.

Lamentablemente, el joven que grabó el video no pudo pedirle sus datos personales, aunque si alcanzó a consolarla con algunos alimentos antes de despedirla. Además, informó que ella podría regresar al banco el día lunes o martes, aunque lo ideal sería ubicarla antes.

Por ello, miles de usuarios en las redes sociales solicitaron una rápida respuesta del Ministerio de la Mujer y de la Municipalidad Distrital de Chilca, a cargo del alcalde Luis de la Cruz, para ubicar y ayudar a la desventurada anciana, quien a todas luces deb ser incluida en el bono de S/380 ofrecido por el Gobierno para personas de escasos recursos durante la cuarentena.