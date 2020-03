Huancayo: usuarios piden urgente ayuda para ubicar a anciana desamparada durante cuarentena [VIDEO]

Hoy me toco vivir el dia más triste de esta cuarentena. 😢 Una señora octogenaria salía del Banco la Nacion de Chilca en Huancayo, con lagrimas en los ojos quejandose que no le toco el BONO de 380 para personas pobres, mencionando que ya no tiene que comer y que ya no tiene dinero para comprar sus alimentos y que solo vivia con su esposo de la misma edad... Escribo esto para el GOBIERNO Sabemos que escatiman esfuerzos para que nuestro Perú salga de esta pandemia, del mismo modo pido que no dejemos de lado a las personas más necesitadas como esta señora y su esposo, que esto nos sirva para mejorar en los censos y tener en cuenta la realidad de nuestro país y asi atender las necesidades de los que si lo necesitan...