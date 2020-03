SJL: jóvenes juegan fútbol en plena cuarentena sin recibir sanción [VIDEO]

En la agrupación familia Jorge Chávez 2, en San Juan de Lurigancho, decenas de jóvenes se reúnen todos los días a jugar fútbol desde que se inició el período de aislamiento social obligatorio. Los partidos duran hasta pasada las 8 de la noche, hora de inicio del toque de queda, durante el cual está prohibido transitar las calles.

Desde las 4 p. m., un grupo de chicos se encuentran en una de las casas del lugar y, desde ahí, se dirigen a la loza. Juegan varios partidos de fútbol e incluso han llegado a quedarse más tiempo tomando cervezas.

No obstante, no solo los jóvenes demuestran una actitud desentendida hacia las medidas de prevención ante el coronavirus, sino que los vecinos afirman haber visto a señores de hasta 65 años acercarse a observar el deporte. En las imágenes es posible observar a una persona cargando a lo que parece ser un bebé, lo cual, según cuentan los testigos, no es algo poco común.

“La semana pasada salieron a jugar todos los días", relata a La República una de las vecinas testigo.

Algunos ciudadanos del lugar consideran que es un acto indignante y han intentado, por sus propios medios, frenar estas reuniones durante el período de cuarentena.

Los jóvenes no creen estar en peligro, pues no les parece posible que el virus llegue hasta lo alto del cerro en el que viven. “Como es parte alta, y la policía no sube ahí, entonces no tienen miedo”, explica la señora.

Ante esto, intentaron llamar a la policía. Los vecinos llamaron al 105, según cuentan, repetidas veces durante varios días de la semana pasada entre las 4.30 p. m. y las 5 p. m.. La línea, que pertenece al Centro de Emergencia de la Policía Nacional suena siempre ocupada.

También han tratado de avisar a los efectivos policiales que transitan en las agrupaciones que están cerca. Les informan de la situación a detalle y les piden que suban a revisar. Estos acceden; a pesar de ello, no llevan a cabo la promesa.

Hasta el día de hoy, las familias que denuncian estos hechos no han tenido éxito en atraer la atención de las autoridades para que hagan la revisión y establezcan la sanción que corresponde.

Cabe recordar que las medidas de prevención contra la pandemia del COVID-19 establecidas por el presidente de La República, Martín Vizcarra, indican que en período de cuarentena no se debe abandonar los hogares a menos que sea absolutamente necesario. Durante el toque de queda, por otro lado, está terminantemente prohibido salir.