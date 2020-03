Autor de iniciativa legislativa de Pensión 65 no recibe tal beneficio

Pedro Herrera Zeta de 80 años de edad natural de Chulucanas, región Piura y autor de la iniciativa legislativa que pidió la modificatoria de la ley 288003 para el pago de la Pensión 65, lamentó que pese a impulsar dicha ley, hasta el momento no recibe tal beneficio.

Según narra entre lágrimas, fue el 30 de octubre del año 2006 que presentó la iniciativa al Congreso de la República para que se permita una pensión para todos los adultos mayores de 65 años a más. Y fue el 10 de junio del año 2010 que el Congreso por unanimidad aprobó la ley del programa pensión 65.

“Hoy, el Gobierno no se acuerda de mi porque hoy no recibo ni bono de 380 ni pensión 65 y a mis 80 años para poder y subsistir salgo a vender mis dulces. Además, no cuento ni con un seguro de salud. Qué triste es la vida siendo el autor de la pensión 65 yo no sea uno de los beneficiados”, expresó.

Asimismo, pidió a las autoridades regionales tomar atención a su caso, ya que la emergencia nacional le impide continuar con su trabajo para subsistir día a día.