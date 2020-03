Coronavirus: sancionarán a empresas agroindustriales que no cumplan con medidas sanitarias

Cajamarca. Con la finalidad de controlar que las empresas agroindustriales acaten las medidas sanitarias para proteger a sus trabajadores, autoridades del Ministerio Público, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y la Municipalidad Distrital de Jesús, inspeccionaron la empresa procesadora de alimentos Villa Andina S.A.C.

Durante la supervisión, verificaron que cuentan con las autorizaciones para operar, había personal mínimo indispensable, no laboraba personal en situación de riesgo, es decir, mayores de 60 años, con enfermedades crónicas o gestantes. Los trabajadores estaban con equipos de protección personal para prevenir el Covid - 19 y se les brindaba facilidades para su desplazamiento y tolerancia en el horario de ingreso.

Tras finalizar el operativo, mencionaron que “las empresas que no cumplan con las medidas sanitarias para la protección de su personal de trabajo, serán sancionadas y procesadas penalmente. También deberán actualizar el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y tramitar los permisos respectivos del personal para su libre tránsito", expresaron las autoridades fiscalizadoras.

Medidas que deben adoptar las empresas

Es necesario que los trabajadores conozcan la naturaleza del virus, los síntomas y las medidas de prevención del coronavirus. Para eso, se debe informar a los trabajadores las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se tienen que adoptar las recomendaciones de las autoridades sanitarias, asegurando que se cumplan con los protocolos regulares y apropiados de limpieza.

Además, se deberá evaluar qué puestos pueden realizar su trabajo desde casa. Se debe dar las facilidades y verificar que todas estas personas tengan las herramientas necesarias para realizar su trabajo a distancia. En esta instancia, la empresa debe evaluar varios proyectos y funciones cuya suspensión no implique efectos negativos severos. Todo lo no indispensable debe parar, en particular lo que implica desplazamientos o viajes. Y lo que no puede parar se debe realizar virtualmente.

El escenario más duro sería en caso de que los trabajadores se enfermen. Se debe definir un plan de apoyo a las personas y divulgarlo. Es importante que los empleados se sientan apoyados por sus empleadores durante un momento de crisis.

Por último, realizar una lluvia de ideas sobre cómo la empresa podía ayudar a sus empleados y sus familiares. Algunas ideas útiles serían: mantenerlos comunicados con lo último de las acciones en salud, conseguir mascarillas y ofrecer información sobre el cuidado en casa de las personas enfermas.