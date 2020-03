Gestante insulta y humilla a efectivos de la PNP que le prohibieron el paso a su vehículo [VIDEO]

Se siguen reportando casos de personas que hacen caso omiso a la orden de aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno para evitar el aumento de casos de contagios por coronavirus.

Esta vez, un usuario de Facebook registrado como Mts PBryan grabó la intervención de dos policías en una calle a un vehículo de color rojo, en cuyo asiento trasero viajaba una mujer embarazada.

En el video se observa a la fémina que le reclama a uno de los policías que no dejaba pasar al vehículo. Según ella, su intención era visitar su mamá. La gestante amedrentó al efectivo tratando de menospreciar su cargo.

“A mí no me faltes el respeto. Qué cosa te has creído tú, que por tener esta cochinada (mientras le lanza un manotazo a la placa de su apellido)”, dijo la joven, quien usaba guantes y mascarillas.

La mayoría de personas que observaron al escena reclamaron a la mujer por su comportamiento y solicitaban que sea llevada a la comisaría.

“Llévatela pues hermano, tú eres autoridad”, le sugiere el autor de la grabación.

Aunque también hubo quienes pedían que los policías dejaran pasar el auto donde viajaba la mujer teniendo en cuenta su condición de embarazada.

Segundos después la mujer se acerca al policía con actitud prepotente y lo reta a que la arreste. “Llévame a ver, llévame. (...) Estás huev*n tú, qué cosa tienes”, grita la joven.

En ese momento intervino una mujer policía y le pidió a la gestante que se calme. “No abuses de tu condición. No te tienes por qué faltarle el respeto a nadie. Sube a tu vehículo porque no vas a pasar”, le dijo. Asimismo, le solicitó que mantenga su distancia.

Pese a los airados reclamos de la embarazada, los agentes decidieron no autorizar que el carro siga su camino, pues no contaba con el permiso necesario.

Este acción se realizó en cumplimiento de la disposición gubernamental que prohíbe la circulación de vehículos particulares a partir de las 5 de la mañana. Solo están permitidas las unidades de transporte público o aquellos autos que cuenten con la respectiva autorización.