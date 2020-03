La inmovilización y el aislamiento social obligatorio no son impedimentos para que las personas puedan donar sangre a los pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. El personal del INSN dotará de toda la logística para que los voluntarios puedan darles una alegría a los niños de este hospital.

Los ciudadanos que deseen donar los hemocomponentes que requieren los niños, podrán hacerlo desde la comodidad de sus hogares. Así, los pacientes con leucemia, malformaciones congénitas, cardiopatías congénitas, entre otros, tendrán las plaquetas que necesitan para continuar con sus tratamientos médicos complejos.

La jefa del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre, Patricia García López, dio algunos alcances de esta iniciativa, que se difunde por las redes sociales.

“En este periodo de estado de emergencia, por el coronavirus, es complicado que un voluntario se movilice fuera de su casa, pero si el donante desea puede contactarse con el INSN de San Borja al teléfono 2300600 - anexos 2048 - 2134 o escribiendo al correo electrónico jcabada@insnsb.gob.pe”, sostuvo García López.

Cabe precisar que el personal del Banco de Sangre ya se ha contactado con 17 voluntarios en dos días. 8 de ellos donaron sangre en sus domicilios y 9 tuvieron que trasladarse, en la movilidad del INSN, para realizar la donación por aféresis, pues se trataba de plaquetas.

Respecto al procedimiento que se sigue en las casas de los donantes de sangre, la jefa del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre dijo que en primera instancia se saca la muestra de hemoglobina, luego se realiza la entrevista y, si resulta apto, se procede con la donación.

Con el pasar de los días, se espera que más personas decidan donar sangre por el bien de los niños. Fiorela Roa Burneo, de 26 años, es una voluntaria que fue trasladada en el “Dona Móvil” al nosocomio para que se realice la donación.

“Por falta de tiempo y carga laboral no he podido ir a donar, pero ahora que no podemos salir de casa por el coronavirus me ofrecí como donante a raíz de un aviso que vi en Instagram, me pareció buena la idea de que puedan venir a mi casa. Me ofrecí y vinieron a buscarme para la donación”, manifestó.