Cada día son más los compatriotas, que salieron a tierras extranjeras mediante intercambios culturales por trabajo o de turismo, que piden regresar al Perú con el apoyo del Gobierno.

Cerca de 124 peruanos de Lima, Trujillo, Huancayo, 21 de Arequipa y otras regiones están repartidos en distintas ciudades de República Dominicana.

Algunos lograron salir de Estados Unidos y otros que ya se encontraban en la región dominicana, cuando las alarmas se encendieron por el coronavirus, quedaron varados luego del cierre de fronteras en este país. Una peruana conversó con La República para contar su historia.

Yeni Portugal Cabrera, arequipeña de 22 años, partió el 4 de diciembre de 2019 a Estados Unidos para trabajar con el programa de intercambio cultural J1. Este era el segundo año en que participaba.

Primero arribó a Miami, su destino final era el poblado de Vail en el estado de Colorado. Ella trabajaría en un Hotel Resorts. Su boleto de regreso al país lo programó para el 28 de marzo.

Los primeros días de marzo los casos de coronavirus aumentaban en Norteamérica, los hoteles de California comenzaron a cerrar por la ausencia de turistas.

Travesía

Yeni decidió adelantar su regreso. Cambió su vuelo para el 19 de marzo, sin pensar que el domingo 15, el presidente Martín Vizcarra anunciaría el cierre de fronteras y un plazo corto para que los compatriotas pudieran regresar.

El lunes 16 de marzo fue al aeropuerto en Denver – Colorado. Tuvo que llorar y suplicar para que le den la esperanza de un vuelo.

“Consulté vuelos a países fronterizos, el único que me permitía viajar era Chile, me pedían 1,600 dólares y no iba a llegar antes del cierre de frontera. El único que tenía abierta sus fronteras era República Dominicana. Cambié el pasaje y viajé a las 11:00 pm”, contó.

Con apoyo de su familia en Perú logró que unos conocidos de la ciudad de Maimon la acojan. Llegó el 17 de marzo.

Desplazarse desde Maimon a la embajada en Santo Domingo, demoraba casi dos horas y media en carro, pero por el estado de emergencia en República Dominicana, ya no había transporte público. El toque de queda iniciaba a las 17:00 y terminaba las 6:00 horas del día siguiente.

Peruanos varados

Las comunicaciones con el consulado las hizo por correo electrónico, llamadas telefónicas y un grupo de WhatsApp. Finalmente logró empadronarse con otros 124 peruanos.

“Lo que esperábamos el jueves (26 de marzo) es que el presidente (Martín Vizcarra) diga algo, porque dijo que tenía un plan para retornar. Hay adultos con tiroides emocional, lumbalgias, yo sufro de migrañas y estos males se están agravando”, dijo.

Los compatriotas más preocupados son los alojados en hoteles, pues les dijeron que ya cerraría sus puertas y quedarían en la calle. Tampoco pueden ir a recoger el bono subsidiario para quienes se encuentran fuera del país, porque el banco está en Santo Domingo.

Su única esperanza es que el estado peruano autorice el trasladado de los compatriotas hasta Lima o sus ciudades de origen. Aún siguen esperando.