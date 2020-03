Coronavirus en Perú. En menos de 24 horas los Cuerpos Médicos del Hospital Regional de Lambayeque (Minsa) y Luis Heysen Incháustegui (EsSalud) manifestaron su desacuerdo con que dichos nosocomios sean destinados exclusivamente para la atención de COVID-19.

En ese sentido, los gremios pidieron a las autoridades reconsiderar dicha decisión, pues se estaría exponiendo a los pacientes con o sin coronavirus a que su estado de salud se complique.

Caso Regional

A través de un pronunciamiento público, el Cuerpo Médico del Hospital Regional de Lambayeque (HRL), explicó que se tendría que sacrificar la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, lo que colocaría en riesgo la salud de los recién nacidos prematuros, pues en Lambayeque no existe otro nosocomio con capacidad para recibir a estos pacientes.

“El servicio de neonatología permanecería sin ser trasladado, con riesgo muy elevado de contagio de los recién nacidos. Los pacientes de Cuidados Intensivos e Intermedios ¿a dónde irían? Así se desplacen equipos y profesionales siempre habrá un costo humano muy elevado”, explicó el presidente de dicho gremio, Rodolfo Cruz Villalobos.

Asímismo, el cuerpo médico cuestionó que pacientes oncológicos sean trasladados a un centro de salud, donde no existen ambientes para atender a personas con patologías complejas.

La propuesta que maneja el gremio consiste en que este hospital solo atienda los casos muy graves, donde el paciente requiera de ventilación mecánica, pero el resto de casos sean referidos a una nueva infraestructura previa implementación.

Caso Heysen

Por otro lado, el Cuerpo Médico del Hospital Luis Heysen Incháustegui envió una carta al gerente de la Red Asistencial EsSalud Lambayeque explicando las razones por las cuales no sería viable la implementación de dicho nosocomio como exClusivo para la atención de casos COVID-19.

Según consta en el documento al que tuvo acceso La República, el gremio indica que no cuentan con Unidad de Cuidados Intensivos, tampoco con especialidades básicas (médicos intensivistas, neumólogos, infectólogos, etc) para hacer frente a la crisis, no tienen un laboratorio clínico molecular ni cuentan con un banco de sangre para atender a pacientes con coronavirus.

“Es inviable la reconversión de este hospital, toda vez que demandará demasiado tiempo para implementar y corregir las condiciones técnicas carentes, que solo provocará el repunte del COVID-19”, se lee en la carta.

El gremio de salud propone que el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, debido a su mayor nivel de complejidad, pueda atender exclusivamente este tipo de casos.

Es necesario precisar que en ambos hospitales, pese a las limitaciones, los médicos siguen atendiendo a los pacientes por COVID-19.