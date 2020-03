Desde hace once días, millones de peruanos sintonizan los reportes del presidente de la República, Martín Vizcarra, sobre la acción del Poder Ejecutivo contra la propagación del coronavirus COVID-19.

En simultáneo, en un pequeño recuadro de la transmisión de TV Perú aparece Moisés Piscoya, intérprete de lengua de señas, quien cumple la función de puente entre la información oficial frente a la pandemia y el medio millón de peruanos que comprende la comunidad sorda.

PUEDES VER Martín Vizcarra amplió estado de emergencia hasta el 12 de abril [VIDEO]

“Contribuir a lograr una sociedad más integrada e inclusiva, y hacer que las personas sordas estén enteradas de lo que pasa a su alrededor y tengan su propia opinión al obtener información en su lengua, para mí es gratificante y valioso. Mucho más ahora que prácticamente es de vida o muerte”, declaró el intérprete a este medio.

Sin embargo, fue notorio que, tras informarse el primer caso de coronavirus en el Perú, no hubo intérprete de lengua de señas en los mensajes del mandatario hasta el que se emitió un día después de la declaratoria de emergencia. ¿La razón? Según Piscoya, quien labora en el canal de televisión del Estado desde setiembre del 2016, no hubo coordinación entre las producciones de los noticieros.

Pero, eso no fue impedimento para que él interprete lo expresado por los representantes del Poder Ejecutivo, ya que usó una cuenta de Facebook para transmitir en vivo y desde su casa la información oficial.

“Mientras coordinaban, se fue el tiempo, por eso los primeros mensajes de Vizcarra no fueron accesibles. Hice desde mi casa transmisiones en redes para que los sordos se enteren. La comunidad reclamó eso, y luego también se sumó el Ministerio de Educación”, continuó Piscoya, quien, debido a la emergencia nacional dejó los noticieros de la noche y ahora interpreta en los de la mañana y mediodía.

TV Perú es uno de los dos medios que separa un espacio para los intérpretes de lengua de señas. En muchos de los pronunciamientos del mandatario, su señal es retransmitida por los demás canales de televisión y plataformas digitales, sin embargo, Piscoya anota que estos últimos recortan el recuadro accesible y evitan, quizá sin saberlo, que la comunidad sorda se informe en tiempo real.

En este punto vale añadir que, el último 20 de marzo, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) exhortó a los medios a incorporar intérpretes de lengua de señas o subtítulos durante los mensajes presidenciales y permitir a las personas sordas el acceso a la información, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley N° 29353.

“Es importante que todos los medios de comunicación, tanto online como televisión, sean accesibles. Ahora más que nunca la comunidad sorda tiene que saber qué tiene que hacer ante esta pandemia. Para las personas sordas, el acceso a la lengua de señas es clave para romper las barreras de comunicación y poder participar en la sociedad. Es necesario corregir esas deficiencias”, expresó.

Consultado por la profesionalización de su labor y la de sus colegas, Moisés Piscoya, quien fue criado por su hermana sorda y se considera nativo en la lengua de señas, indicó que el proyecto del Ministerio de Educación para elaborar el perfil del intérprete está paralizado, porque identificaron algunos errores, pero que igual, los tres años de estudios técnicos que ofrece el Gobierno no son suficiente para la información.

“Los intérpretes estamos sugiriendo que sea a nivel universitario como las demás carreras. Que no se le baje el nivel ni el valor a lengua de señas, porque tiene el mismo valor que una lengua oral. Creemos que tres años es muy poco, porque uno aprende lengua de señas, pero un intérprete también tiene que saber la gramática, la estructura, la técnica y todo lo que también tiene la lengua oral. Hemos visto en experiencias de otros países que han salido intérpretes técnicos, pero que no están haciendo bien su labor. No queremos cometer los mismos errores”, agregó.

Por ello, mientras la lucha por la profesionalización continúa, los intérpretes son quienes tienen que apoyarse en la comunidad sorda para saber cuáles son las señas correctas en el país. Un ejemplo concreto que resalta Piscoya es el término “coronavirus”, palabra que antes de enero de este año no era usada.

“Cuando nace una palabra nueva como esta, un intérprete investiga en las comunidades sordas, la de este país y del extranjero. En Perú tenemos un grupo donde los mismos sordos crean la seña, pero justo se dio que salió una seña internacional de coronavirus, y que muchos países la hicieron suya. Yo tomé la seña internacional”, enfatizó.

PUEDES VER Martín Vizcarra dará nuevo horario de inmovilización en 5 regiones este viernes

Asimismo, mencionó que en ese mismo grupo de personas, entre los que destaca la presidenta de la Fundación Personas Sordas del Perú, Susana Stiglich, en vista que el Estado no ha indicado cómo los sordos podrían acceden al sistema de salud en caso de tener los síntomas del coronavirus, se elaboró un plan de trabajo para implementar la interpretación de lengua de señas mediante videollamada en las consultas.

“Dentro de la agrupación están los sordos, quienes elaboran un vocabulario que se usará para atender durante la pandemia, el mismo que es guardado en un drive y aprendido por un grupo de voluntarios intérpretes. Los sordos nos calificarán y recién ahí saldrá un a lista de los aprobados para entregarlo al Ministerio de Salud. Cualquier persona sorda que tenga los síntomas podrá comunicarse con cualquier persona de la lista tendrá una interpretación en videollamada”, detalló.

Finalmente, Piscoya añadió que, si bien la situación sanitaria actual es nueva para millones de personas, también es arriesgado para los intérpretes, sin embargo, ponen de su parte para dar un servicio de calidad a la comunidad sorda, lo que implica que muchas veces laboren sin mascarillas, objeto que oculta los gestos.

“No me pondré una mascarilla hasta que lo crea conveniente. Considero que los gestos y la claridad de las manos es importante para que la información llegue precisa, eso solo si el intérprete no esté tan expuesto a la enfermedad. Es distinto si se va al hospital, ahí sí se tiene que ir con seguridad”, concluyó.

Dato:

En noviembre del 2019, durante la última edición de la Teletón, Moisés Piscoya fue viral luego que, a pedido del comediante Jorge Benavides, interpretara la canción “Que tire pa’ lante”, de Daddy Yankee.