Mañana sábado llegará al Perú el primer lote de 300 mil pruebas rápidas que son un instrumento complementario al uso de las pruebas moleculares. En total, el Perú comprará un millón 400 mil pruebas rápidas para detección de COVID-19.

El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), el médico cirujano César Augusto Cabezas Sánchez, explicó que las pruebas rápidas permitirán saber cómo se está moviendo el coronavirus en la población.

“Las pruebas rápidas muestran los anticuerpos que se generan en una muestra del paciente; se saca sangre del dedo y se coloca en un estuche, estas pruebas son capaces de identificar los antígenos que se alojan en el cuerpo de un ser humano (infectado con COVID-19)”, explicó César Cabezas.

Además, el jefe del INS aseguró que las pruebas adquiridas por el Perú no son del mismo laboratorio donde España hizo sus compras. Dijo que su institución hizo las especificaciones técnicas de las pruebas rápidas y pruebas moleculares para que sean adquiridas a través del organismo Perú Compras.

“Sabemos que no son las mismas de España y tenemos que considerar que ni bien lleguen se hará un periodo de evaluación preliminar para ver las concordancias. En este caso es un virus nuevo con una dinámica diferente, debemos actuar ajustando a diario las estrategias para que el impacto sea mayor; todos estamos en un proceso de aprendizaje, aún no conocemos por completo el COVID-19, esto pasa en el Perú y en todos los países”, indicó el flamante jefe del INS.

Además, opinó que la cuarentena extendida hasta el 13 de abril permitirá que los hospitales en el Perú no colapsen por la cantidad de pacientes que provoca este nuevo virus.

“Necesitamos la ampliación para mantener el pico bajo, no vamos a dejar de tener casos pero no serán tan abruptos, con lo que la situación podrá ser controlable”, detalló el jefe del INS, quien asegura que en su institución se está trabajan do las 24 horas, en tres horarios laborales.

Horas antes, el Ministro de Salud, Víctor Zamora, informó que las pruebas rápidas tienen un costo de 16 soles, mientras que las pruebas moleculares tienen un precio de 200 soles, aproximadamente, aunque el precio es fluctuante debido a la demanda internacional.

Cabe mencionar que la embajada China en España anunció más temprano que el gobierno español compró test rápidos para la detección del COVID-19 a una empresa china sin licencia en su país.