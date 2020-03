El presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que el jueves 26 de marzo la Policía Nacional detuvo a 2642 personas porque salieron a las calles pese a que está prohibido por el avance del coronavirus.

Aseguró que si es que se sigue incumpliendo las medidas, los pacientes con COVID-19 aumentarán de forma drástica, lo que causará que los hospitales se saturen y no puedan atender a todos.

Un estudio realizado durante la emergencia nacional reveló que el 92% de los ciudadanos están cumpliendo la inmovilización obligatoria.

“Hay un 8% de peruanos y peruanas que reconocen que no está cumpliendo. Esta guerra contra esta enfermedad la ganamos todos, pero todos juntos. No podemos darle una ventaja al virus de ese 8% que dice abiertamente que no están cumpliendo”, opinó.

La investigación también concluyó que el 94% de personas cree que el Perú superará la pandemia.